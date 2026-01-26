Полевской городской суд Свердловской области признал виновным 42-летнего Алексея Войнова по уголовным делам о хулиганстве и подделке удостоверения. Его приговорили к 3 годам 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

По данным суда, 8 октября 2025 года обвиняемый, используя незначительный повод, начал угрожать двум несовершеннолетним в возрасте 13 и 15 лет. Войнов достал две гранаты для страйкбола, внешне схожие с боевыми, размахивал ими и угрожал подорвать. Подростки восприняли его действия как реальную угрозу.

В тот же день в холле городской больницы мужчина устроил скандал, снова демонстрируя муляжи и выкрикивая угрозы в адрес своей знакомой и других посетителей.

Отдельным эпизодом стало использование поддельного водительского удостоверения, которое Войнов предъявил инспектору ДПС во время проверки документов.

Суд квалифицировал его действия как хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ), и подделку документа (часть 3 статьи 327 УК РФ).

На момент совершения новых преступлений Войнов уже имел неснятую судимость и отбывал условное наказание. Суд постановил отменить условное осуждение и назначить окончательное наказание по совокупности приговоров

Подсудимый был взят под стражу в зале судебного заседания. Приговор еще не вступил в законную силу.