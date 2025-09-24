Более двух десятков россиян пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса и маршрутного такси, которое произошло 23 сентября в турецкой Аланье. 18 российских туристов были госпитализированы, двое из них находятся в реанимации без сознания, передает тг-канал «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на генконсульство.

Столкновение произошло в районе курортного городка Конаклы, когда автобус, перевозивший туристов, внезапно врезался в маршрутку, следовавшую в попутном направлении, сообщило РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

После ДТП восемнадцать туристов были экстренно госпитализированы в четыре больницы. Те, кто получил легкие травмы и ушибы, после оказания первой помощи были отправлены в свои отели, сообщили в РСТ со ссылкой на информацию от страховой компании.

«И туроператор, и страховая известны в РСТ, мы находимся на связи», — уточнили в организации.

Представители генерального консульства России в Анталье подтвердили, что в автобусе находились более 20 туристов из России. Дипломаты подчеркнули, что готовы оказать необходимую помощь и держат ситуацию на контроле.

В генконсульстве отметили, что по состоянию на 24 сентября в больнице остаются еще 10 туристов из России.