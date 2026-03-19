Почти все москвичи, посетившие этой зимой городские катки, лыжные трассы и горки, остались довольны отдыхом. Как сообщается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном на официальном сайте организации, уровень удовлетворенности среди непосредственно ходивших на такие объекты достиг 97%.

В целом положительно оценивают зимнюю спортивно-досуговую инфраструктуру столицы 83% горожан, тогда как негативные ответы дали лишь 3% опрошенных. В исследовании уточняется, что речь идет о катках, лыжных трассах и горках. Помимо высокой оценки текущего состояния, жители отмечают и прогресс: 73% москвичей и 89% посетителей площадок считают, что возможности для зимнего отдыха в городе за последние годы стали лучше.

Опрос показал, что зимние активности прочно вошли в досуг москвичей. Самым популярным развлечением стало катание на коньках — его назвали 47% респондентов. На втором месте оказались горки (37%), замыкает тройку лидеров катание на беговых лыжах с результатом 30%.

В сезоне 2025—2026 годов спортивно-досуговые объекты посещали 23% жителей столицы и 10% туристов. Особенно активной оказалась молодежь: среди горожан младше 25 лет этот показатель достигает 42%. Высокое качество инфраструктуры подтверждается и готовностью гостей возвращаться: 97% посетителей заявили, что хотели бы прийти на такие площадки снова.

Условия для пребывания также получили высокие оценки. Около 90% родителей и других сопровождающих отметили комфортность инфраструктуры, включая удобство помещений, наличие отапливаемых зон, чистоту и работу персонала. При этом 77% москвичей и 70% посетителей полагают, что развитие дополнительных сервисов могло бы увеличить время, проводимое на объектах.

Проект «Зима в Москве», объединяющий эти площадки, хорошо знаком жителям: 60% опрошенных знают о нем, причем 17% — на личном опыте. Более 80% респондентов убеждены, что проект делает досуг интереснее и разнообразнее, увеличивает число мест для отдыха и способствует живому общению. Кроме того, участники опроса отметили, что благотворительные мероприятия в рамках «Зимы в Москве» помогают людям становиться добрее.