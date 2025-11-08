Французские силовики задержали трех «радикально настроенных» женщин, которые, по версии спецслужб республики, готовили теракт с участием смертника. Об этом сообщает Le Parisien.

Как пишет газета, в начале октября сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) задержали в городах Вьерзоне, Лионе и его пригороде Вийербане трех молодых женщин в возрасте от 18 до 21 года. 10 октября им были официально предъявлены обвинения в «участии в преступном террористическом сговоре с целью подготовки преступлений против личности».

По версии следствия, женщины, которые сейчас находятся в СИЗО, готовили теракт с участием смертника. Реализовать свой план фигурантки дела, как отмечается в статье, хотели в концертном зале или баре в Париже.

Главная обвиняемая и предполагаемый лидер группы — 19-летняя жительница Лиона. Она бросила школу, нигде не работала и вела аккаунт в TikTok с 20 тыс. подписчиков, где распространяла «проджихадистские» сообщения, пишет Le Parisien.

Кроме того, девушка через Telegram выразила намерение «провести операцию вместе с другой сестрой» против групп, объединяющих фанатиков «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*), говорится в статье.

«Одной из своих сообщниц, которой 18 лет, <…> она в шутку во время телефонного разговора крикнула: “Я хочу там все взорвать… Я хочу почтить память [убитого США лидера «Аль-Каиды»* Усамы] бен Ладена!”», — приводит газета слова 19-летней обвиняемой.

В ходе обыска в ее доме был найден блокнот с описанием этапов и деталей ее плана нападения в Париже. На допросе следователей она заявила, что отказалась от этого «неорганизованного и непродуманного» плана, назвав себя «импульсивной» и «неспособной довести дело до конца».

Как сообщает RTL, 19-летняя обвиняемая обсуждала, сколько стоит автомат Калашникова и как изготовить пояс со взрывчаткой.

Один из адвокатов заявил, что сейчас нужно разобраться, действительно ли фигурантки дела представляли «серьезную угрозу» или речь идет о «тщетных и неудачных попытках совсем юной девушки избежать одиночества».

Третья подозреваемая — 21-летняя женщина с параличом нижних конечностей. Сейчас она передвигается на инвалидной коляске, в прошлом была бездомной. Ислам задержанная приняла в 2023 году.

Все трое встречались в сентябре, пишет Le Parisien. Атаку, как считает следствие, обвиняемые хотели приурочить к очередной годовщине терактов 13 ноября 2015 года во Франции.

По данным Национальной антитеррористической прокуратуры, это уже шестой предотвращенный теракт в республике с начала 2025 года. Все трое обвиняемых отрицают, что планировали совершить теракт.

*решением Верховного суда РФ организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России