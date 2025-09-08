В Калининградской области Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела с признаками насильственной смерти, пишет РБК с ссылкой на пресс-службу ведомства. Имя погибшего в СК раскрывать не стали.

Как сообщил ранее телеграм-канал SHOT, утром 8 сентября под мостом у поселка Солнечное было найдено обезглавленное тело, предположительно, руководителя компании «К-Поташ Сервис». Рядом с телом мужчины находился буксировочный трос.

ООО «К-Поташ Сервис», основанное в 2013 году в поселке Нивенское Калининградской области, занимается геолого-разведочной и геодезической деятельностью, курирует строительство калийного рудника в поселке Нивенское. С 2022 года пост генерального директора компании занимает Алексей Синицын. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества являются две иностранные компании: нидерландская Vyrex B.V. и кипрская Openlane LTD.

Запуск рудника в поселке Нивенское, неоднократно откладывавшийся, в прошлом году вновь оказался в центре скандала. По словам представителей компании, причиной переносов являются проектно-изыскательские работы и замена оборудования. Изначально планировалось, что рудник будет введен в эксплуатацию еще в 2021 году, однако этим срокам помешали протесты местных жителей.