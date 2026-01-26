Шахтер-проходчик погиб при обрушении горной выработки на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК), сообщило СУ СК России по Оренбургской области. В ведомстве уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 2 ст. 217 УК).

В сообщении Следкома говорится, что ЧП произошло утром 26 января в подземном руднике на горизонте 1150 (метров ниже уровня грунта). В МЧС добавили, что обвал случился ранним утром — около 06:25 по местному времени — при выполнении «горных работ».

Дело взяла на контроль межрайонная прокуратура. На территории предприятия, где произошла трагедия, находится исполняющий обязанности межрайонного прокурора Марина Резепкина.

Гайский горно-обогатительный комбинат (ГОК) — градообразующее предприятие для Гая и одно из крупнейших в российской цветной металлургии. Оно было создано в 1959 году на Гайском месторождении медно-колчеданных руд, на которое приходится около 40% залежей меди в Оренбургской области.

В пресс-службе ГОКа заявили, что для выяснения причин и обстоятельств гибели шахтера 1983 года рождения будет создана спецкомиссия.

«В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО «Гайский ГОК» выражает глубокие соболезнования родным и близким, им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении комбината.

Особенностью Гайского месторождения является низкое залегание полезных ископаемых: они находятся на глубине более 1 км. Поэтому шахта ГОКа — одна из самых глубоких на всем постсоветском пространстве.

В сентябре 2025 года на комбинате умер 22-летний ученик проходчика, который во время смены внезапно потерял сознание и упал. Его подняли на поверхность и пытались реанимировать, но безуспешно.

В мае 2025 года на руднике ГОКа произошло обрушение породы, в результате которого под завалами оказался один шахтер. Благодаря оперативным действиям спасателей его удалось извлечь живым.

В октябре 2023 года в шахте ГОКа был смертельно травмирован крепильщик шахтостроительного оборудования, на которого при погрузке в ночную смену упал кусок горной породы. Мужчина получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице.