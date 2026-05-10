В десятках городов ближнего зарубежья 9 Мая прошли шествия «Бессмертного полка», объединив сотни тысяч людей, которые вышли на улицы с портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. Где и как проводили акцию на постсоветском пространстве — в материале RTVI.

Наиболее масштабное шествие состоялось в непризнанном Приднестровье: по данным лидера ПМР Вадима Красносельского, в акции участвовали более 105 тысяч жителей и гостей региона. В одном только Тирасполе на главную площадь с фотографиями предков-героев вышли 42 тысячи человек, еще свыше 60 тысяч участников прошли колоннами к мемориалам в других городах и селах.

В соседней Молдове, где прозападное правительство запретило георгиевскую ленту, а президент Майя Санду призвала 9 Мая отмечать День Европы, тысячи кишиневцев все равно вышли на марш «Бессмертного полка». Многие участники, несмотря на запрет, не отказались от георгиевских лент. Колонну возглавили депутаты парламента, члены ветеранских организаций и общественные деятели, в их числе бывший президент Игорь Додон.

Беларусь стала одной из главных площадок акции на постсоветском пространстве: шествия прошли во всех областных центрах и сотнях населенных пунктов. В Минске колонну возглавили ветераны, представители силовых ведомств и общественных объединений, в том числе молодые люди с портретами бойцов, погибших в годы Великой Отечественной. Местные жители несли не только стандартные штендеры, но и большие баннеры с фотографиями целых полков и партизанских отрядов, сформированных на территории БССР. В Витебске и Бресте к шествию присоединились российские и казахстанские миротворцы, несущие службу в рамках Союзного государства.

В Абхазии шествие памяти объединило сотни жителей и гостей Сухума. Колонна сформировалась у Абхазского государственного драматического театра, проследовала по набережной Махаджиров и улицам Аидгылара и Гулиа на площадь Свободы, где почтила память павших бойцов минутой молчания. В первых рядах шли школьники и активисты молодежных движений.

В Южной Осетии более 8 тысяч человек вышли на шествие сразу после завершения военного парада. Во главе колонны в Цхинвале прошли премьер-министр Джамболат Тадтаев, спикер парламента Алан Маргиев и посол России Марат Кулахметов.

В Грузии акция «Бессмертное войско» — так называется местный аналог «Бессмертного полка» — прошла у Центрального парка ветеранов в Тбилиси. Там установлен бюст Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, того самого разведчика, который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над рейхстагом. В рамках акции состоялось торжественное возложение венков, в котором приняли участие президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии, а также представители дипведомств России и Беларуси, активисты и местные жители.

В Ереване «Бессмертный полк» собрал тысячи людей со всех регионов Армении. В торжественном строю шли гражданские, военнослужащие, сотрудники диппредставительств. Участники несли портреты не только своих родственников, но и легендарных армянских военачальников. Колонна дошла до Парка Победы, где люди возложили цветы к Вечному огню.

В Азербайджане памятные мероприятия состоялись у мемориального комплекса «Братская могила» в Баку, где похоронены 1462 бойца ВОВ. Участники акции пришли с портретами родственников-героев, составив «Бессмертный полк» Азербайджанской ССР. В мероприятии приняли участие представители посольств стран СНГ, Управления мусульман Кавказа и Бакинской епархии.

В Казахстане шествие «Бессмертного полка» прошло в Алма-Ате, где в парке 28 гвардейцев-панфиловцев торжественно возложили цветы к Мемориалу Славы. В мероприятии участвовали аким города Дархан Сатыбалды, ветераны и многочисленные местные жители. В Байконуре на акцию «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» вышли школьники и студенты.

В Узбекистане акция собрала несколько тысяч человек, которые прошли от сквера Памяти в Ташкенте до монумента Мужества. Среди участников были не только потомки фронтовиков, но и волонтеры, представители национально-культурных центров, а также дети, одетые в военную форму образца 1940-х годов. На плакатах были фотографии не только бойцов, но и тружеников тыла.

Киргизия тоже не осталась в стороне: в Бишкеке на площади Победы у вечного огня собрались жители города и гости из регионов. Колонну «Бессмертного полка» возглавили ветеранские организации и депутаты Жогорку Кенеша. Многие несли портреты героев-панфиловцев. Участники шествия скандировали «Спасибо за Победу» и «Помним». После марша состоялись возложение цветов, минута молчания и выступления военных оркестров.

В Литве из-за запрета советской символики посольство России организовало шествие на своей территории за забором. Сотрудники дипмиссии и члены их семей вместе с проживающими в Литве ветеранами и соотечественниками провели акцию «Бессмертный полк» и высадили «Сад памяти». Гостям мероприятия показали фильм «Брестская крепость».