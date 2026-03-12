Конфликт на Ближнем Востоке может отразиться на стоимости овощной корзины в России. Из-за ситуации внутри страны Иран ввел ограничения на экспорт продовольствия, что уже привело к росту закупочных цен на некоторые позиции.

По словам председателя Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергея Миронова, на рынке уже дорожают баклажаны, перец и свежая зелень. Ситуация осложняется тем, что в межсезонье российское производство не покрывает внутренний спрос на эти категории, а иранские поставки традиционно занимают около 40% этого сегмента рынка. Помимо этого, есть сложности с поставками сельдерея и салатных листьев. Иран для России это 90% импорта сельдерея и фисташек, 75-80% баклажанов и киви, около 50% — фиников и сладкого перца, пишет «Российская газета».

Однако президент ФРиО Игорь Бухаров придерживается более оптимистичного прогноза. В разговоре с RTVI отметил, что ресторанный бизнес не настолько сильно зависит от иранского импорта, чтобы это привело к критическим последствиям. По мнению Бухарова, существенного подорожания ждать не стоит, так как рынок быстро адаптируется к новым условиям.

«Сейчас, я думаю, что в этом случае быстренько это все заменит, например, Турция, Азербайджан и хозяйства Краснодарского края. Я даже уверен в этом», — подчеркнул глава федерации.

Эксперт добавил, что Краснодарский край выращивает баклажаны, перец и зелень в больших объемах, а налаженные торговые отношения с альтернативными странами-поставщиками позволят оперативно заместить выпавшие объемы иранской продукции.