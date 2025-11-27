Подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Воронеже Антона Гусева задержали на территории Беларуси. Как сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Информация о задержании поступила парламентарию в ответ на его официальный запрос на имя главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина о ходе расследования этого дела.

Информацию о задержании Гусева телеканалу РЕН ТВ подтвердила его мать — высокопоставленная сотрудница ФНС. По данным voronezh1.ru, мужчина скрывался от правоохранителей почти три месяца.

ДТП произошло 3 сентября 2025. В этот день Гусев и его бывшая девушка — 22-летняя Валерия Султанова — встретились в одном из баров Воронежа, где вместе выпивали.

Со слов сотрудников заведения, Гусев употреблял крепкие настойки и выглядел сильно пьяным. Несмотря на это, он решил довезти спутницу до дома на своей машине Volkswagen Golf, однако не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик на улице Хользунова.

Султанова скончалась на месте, а Гусева госпитализировали с травмами. По данным МВД, на момент аварии у него не было водительских прав. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Спустя четыре дня Гусев сбежал из больницы и скрылся. После этого мужчину объявили в федеральный розыск. На этом фоне мать погибшей — Анна — в программе журналиста Андрея Малахова на «Россия-1» обратилась к Бастрыкину и раскритиковала расследование воронежских правоохранителей.

После этого СК Воронежской области завел уголовное дело о халатности и начал изучать озвученные в программе доводы. Председатель СК России поручил передать уголовное дело из региона в Центральный аппарат. Бастрыкин, в свою очередь, поручил принять предусмотренные законом меры для получения материалов.

Погибшая Валерия Султанова была выпускницей Воронежского государственного университета. Она окончила факультет журналистики. Ее мать осталась одна с 11-летним сыном. По словам ее женщины, у Гусева и раньше были проблемы с законом — его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.