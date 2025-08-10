Один сотрудник полиции погиб, еще один получил огнестрельное ранение ноги при задержании мужчины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге в Архангельской области. Об этом сообщила транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.

Днем 10 августа три сотрудника полиции пришли по месту жительства 47-летнего подозреваемого в поселке Коноша, говорится в сообщении архангельского управления Следственного комитета (СК) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Полицейские планировали провести обыск по уголовному делу, в рамках которого фигурант «отрабатывался» на причастность к поджогу оборудования на железнодорожной станции.

В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате один из полицейских погиб, второй был ранен в ногу.

Подозреваемого задержали. В задержании мужчины участвовали сотрудники Росгвардии, архангельского УМВД и Вологодского линейного отдела МВД на транспорте, отмечает СК.

Против стрелявшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы). Также мужчине вменяется покушение на теракт из-за поджога релейного шкафа (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Задержанный был неоднократно судим, уточнили в транспортной полиции.

Ранее суд арестовал двоих подростков 2008 и 2010 годов рождения, которые, по версии следствия, в июле подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Краснодаре. В результате поджога работа железной дороги была дестабилизирована, сообщили в СК. Задержанных подростков подозревают в совершении теракта (ч. 1 ст. 205 УК), им грозит до 20 лет лишения свободы.