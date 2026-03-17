В Подмосковье возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения в одной из квартир Ногинска тела 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди. Об этом сообщает прокуратура Московской области. Мать ребенка находилась в соседней комнате без сознания.

По данным Следственного комитета, 16 марта 49-летняя женщина с сыном приехали из Москвы в Ногинск, где на сутки арендовали жилье. На следующий день в квартиру пришла хозяйка и обнаружила труп ребенка, она вызвала скорую помощь и полицию. Мать мальчика доставлена в реанимацию.

По данным MSK1.RU, вечером 16 марта муж женщины обратился в полицию по факту пропажи супруги вместе с ребенком. Мужчина рассказал изданию, что жена ушла из дома, оставив записку. Ее содержание не раскрывается.

Днем 17 марта добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на 49-летнюю Екатерину Шаповалову и 12-летнего ребенка.

ТАСС и РЕН ТВ утверждают со ссылкой на источники, что в убийстве мальчика подозревается его мать.

«Женщина находилась в глубокой депрессии из-за смерти первого ребенка. Она решила снять квартиру и убить второго ребенка, после чего покончить жизнь самоубийством», — сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Он добавил, что погибший мальчик был с особенностями развития. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).