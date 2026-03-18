Несовершеннолетнему жителю Кузбасса предъявили обвинение в финансировании терроризма из-за платных реакций, которые он оставлял под публикациями в одном из мессенджеров. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

Как уточнили в управлении ФСБ по Кемеровской области, 17-летний житель города Белово переводил деньги организации «Легион «Свобода России»* безналичным способом с помощью своего аккаунта, используя функцию «звездная реакция», пишет ТАСС.

По версии следствия, подросток совершал противозаконные действия с ноября по декабрь 2025 года. Его деятельность была выявлена следователями во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в случае признания вины ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью определения всех деталей случившегося и закрепления доказательственной базы.

В феврале об аналогичном случае сообщили в Следственном комитете по Тюменской области. Местный 56-летний житель был обвинен в финансировании террористической деятельности за перевод виртуальной валюты администраторам интернет-каналов, которые занимались сбором денег на финансирование деятельности террористических организаций.

В пресс-службе ведомства отметили, что по версии следствия речь идет о виртуальной валюте «Telegram stars (звезды)», писало издание Ura.ru. Мужчина был помещен в СИЗО, в его отношении возбудили уголовное дело в соответствии с ч.1.1 ст.205.1 УК России.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена