Подросток из Уфы планировал изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) и совершить теракт в одном из храмов города, его задержали и предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в среду, 18 марта.

По версии следствия, 16-летний подросток является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Как утверждает СК, его завербовал через мессенджер куратор из Украины. По его заданию несовершеннолетний убеждал знакомых вступить в террористическую организацию, а также размещал в своих соцсетях комментарии, в которых публично оправдывал терроризм и формировал «положительный образ запрещенной организации», говорится в релизе.

По указаниям куратора подросток планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы, сообщила Петренко. Сотрудники СК и ФСБ задержали подозреваемого. При обысках у него изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению СВУ.

В ходе допроса задержанный рассказал, что в 2024 году ему написал человек из Киева, который стал вербовать его в группировку «Исламское государство»*. По словам подозреваемого, ему дали задание устроить теракт в церкви, «подорвав большое количество людей».

«Свой замысел я не смог завершить, так как был задержан», — сказал он в ходе допроса.

Подростку предъявили обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Следствие будет ходатайствовать о заключении подростка под стражу.

*запрещенная в России террористическая организация