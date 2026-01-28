Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверку информации о том, что проводница поезда в Забайкалье высадила проспавшего свою остановку подростка на мороз в 150 км от нужной ему станции.

Подросток ехал в пассажирском поезде «Владивосток — Москва» и собирался выйти на станции Шилка, но пропустил ее. Проводник «при плохих погодных условиях» высадил юношу из поезда на станции Карымская, которая находится в 151 км от Шилки, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Организована доследственная проверка по статье об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК).

Мать подростка пожаловалась на действия проводницы в Могочинскую транспортную прокуратуру.

«Карымская проводница высадила его на мороз, не спросив, есть ли деньги у него, сможет ли он купить билет, сможет ли он найти вокзал», — рассказала женщина.

В разговоре с РЕН ТВ она уточнила, что сын ехал ранним утром в колледж, но проспал свою остановку, а проводница его не разбудила.

«Его разбудила пассажирка, которая садилась на этот поезд. Когда он подошел к проводнику и спросил, что ему делать, <…> проводник ему сказал: “Выбегай быстрее и садись куда-нибудь на поезд”, не спросив, есть ли у него деньги. На улице минус 40, январь месяц», — пожаловалась мать юноши.

Сам подросток рассказал на видео, что сел на поезд в городе Могочи и должен был приехать в Шилку в 3:40 по местному времени. При этом он отметил, что не просил проводницу разбудить его. Со слов подростка, сотрудница поездной бригады сказала ему пересесть на ближайший поезд в Карымском. Оказавшись на чужой станции, юноша позвонил матери, а потом пошел на вокзал и попросил помощи у охраны.

«Ребенок был напуган, не знал, куда ему идти, так как не мог найти вокзал. Хорошо, что есть добрые люди, которые помогли моему сыну», — сказала мать подростка телеграм-каналу 112.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту «неправомерных действий проводника». Транспортная прокуратура организовала проверку в сфере защиты прав пассажиров.