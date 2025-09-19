Двое подростков на питбайке сбили несовершеннолетнюю девушку на Дергаевской улице в подмосковном Раменском. Об этом пишет «Инфо-24».

16-летняя пострадавшая в результате ДТП получила тяжелое сотрясение мозга, она находится в медицинском учреждении. По словам ее брата, в момент ДТП девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы рассказали, что в этот момент за рулем транспортного средства находился друг владельца питбайка.

Прибывшая бригада медиков на «скорой помощи» отвезла девушку в клинику Рошаля. По предварительной оценке врачей, ей придется провести в больнице не меньше пяти дней. В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего. Подростки будут привлечены к ответственности.

На записи с видеорегистратора видно, что незадолго до столкновения молодые люди на полном ходу следовали по дороге в оживленном потоке машин, пишет «112». По данным телеграм-канала, питбайк купила одному из подростков его мать.