В липецком ночном клубе на улице Советской вечером 14 февраля произошла драка между подростками. Четверо несовершеннолетних были экстренно госпитализированы. По неподтвержденной информации, некоторые из них употребляли наркотики.

Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина в своем телеграм-канале сообщила, что взяла под личный контроль ситуацию с состоянием попавших в больницу подростков.

«По состоянию на утро воскресенья в больнице осталось двое детей: один с черепно-мозговой травмой и один с отравлением. Несовершеннолетний с отравлением уже переведен из реанимации в токсикологию. Ему значительно лучше», — заявила она.

Как пишет издание «Новости Липецка», накануне вечером госпитализировали четверых подростков с признаками токсикологического отравления неизвестными веществами. У одного из попавших в больницу несовершеннолетних врачи зафиксировали травмы, которые обычно получают при падении с высоты.

Телеграм-канал «Липецк с огоньком» уточняет, что в ночь на 15 февраля к клубу на улице Советской, где произошел инцидент, приехали четыре бригады скорой помощи и Росгвардия.

«Оказалось, что помощь потребовалась трем юношам и девушке. Им по 15—16 лет», — отмечается в посте. Сейчас врачи устанавливают точный состав веществ, вызвавших отравление.

Телеграм-канал «Липецкач» пишет, что организаторы молодежной вечеринки заявили, что наркотики никто не употреблял, а скорую помощь вызвали только «из-за падения одного из промоутеров».

В УМВД по Липецкой области сообщили 14 февраля, что в отдел полиции «поступило сообщение о драке в одном из развлекательных заведений на улице Советской», проводится проверка.