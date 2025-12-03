Управление ФСБ России по Курганской области задержало 17-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии ФСБ, молодой человек, разделяя проукраинскую позицию по вопросу СВО, самостоятельно вышел на связь с представителем украинского террористического движения, подконтрольного Службе безопасности Украины (СБУ), и выразил готовность действовать против России.

Как утверждают в спецслужбе, задержанный размещал в общественных местах Кургана призывы вступать в эту террористическую организацию. Кроме того, он отправлял своим кураторам фотографии автомобилей с символикой СВО. Как отмечают в ФСБ, молодой человек осознавал, что эти сведения собираются для последующего совершения поджогов машин жителей области, поддерживающих военную операцию.

За выполнение заданий юноша получил вознаграждение в размере $30. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Санкция статьи, по которой он обвиняется, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В апреле суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы 17-летнего подростка из Орловской области за диверсию на железнодорожной инфраструктуре. Как установило следствие, в феврале 2024 года молодой человек совместно с сообщником совершил поджог релейного шкафа на перегоне станций «Орел — Стальной Конь». Преступление было совершено по указанию сотрудника украинской разведки за денежное вознаграждение.