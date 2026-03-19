В отделении Россельхозбанка на улице Менжинского на северо-востоке Москвы около метро «Бабушкинская» прогремел взрыв. Полиция задержала подозреваемого. Им, по предварительным данным, оказался подросток, который пострадал в результате происшествия.

По данным очевидцев и опубликованным в Сети материалам с места ЧП, взрывная волна выбила окна и разрушила часть помещения. На месте работали экстренные службы, территория оцеплена.

Очевидцы рассказали, что незадолго до взрыва из здания выбежал человек — им оказался 15-летний подросток. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, именно он подорвал банкомат, действуя по указанию мошенников с Украины. Эту же информацию опубликовала Baza. Подозреваемый, по информации РЕН ТВ, был вооружен гранатой.

Предполагаемый подрывник оказался единственным пострадавшим: по данным разных источников, он получил ожоги головы, рук и осколочные ранения. Его госпитализировали. «Осторожно, Москва» уточняет, что пострадавший попал в больницу «с ожогами кистей и головы 20% тела». Эти данные официально не подтверждены.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила задержание. Однако в ее сообщении говорится не о подростке, а мужчине: «Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются».

Правоохранители начали доследственную проверку. Столичная прокуратура отметила, что подозреваемый — 15-летний подросток — «облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат в отделении банка и поджег». О взрыве в публикации не упоминается.

«Несовершеннолетнему оказывается медицинская помощь. Ход доследственной проверки и принятие по ее результатам законного процессуального решения на контроле в прокуратуре», — уточнили в ведомстве.