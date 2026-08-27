Семнадцатилетний воспитанник частного детского центра в Краснодаре выносил из горящего здания пострадавших после падения обломков беспилотника в ночь на 24 августа. Об этом рассказала «Комсомольской правде — Кубань» его мать Марина Мурашкина.

По ее словам, Артем был старшим среди подростков, живших в центре. Услышав взрыв, он побежал в комнату к педагогам и укрылся за стеной у окна — его почти не задело. Затем он стал выводить и выносить из дома тех, кто не мог идти сам.

«Он начал помогать педагогам, пытался вывести их из дома. На руках выносил девочку. Потом присоединились другие ребята. Помогали тем, кто подавал голос, шевелился под завалами», — сказала Мурашкина.

Сам подросток вспоминает пламя и сильную духоту. «Было очень жарко», — приводит издание его слова. Вечером накануне воспитанники центра отмечали день рождения одного из ребят.

Двое педагогов в результате удара попали в больницу: один получил осколочные ранения, другой, по словам Мурашкиной, может лишиться глаза.

Во двор центра прибежал сосед, который раньше был знаком с воспитанниками. Он принес топор, рубил окна и двери, чтобы люди могли выйти на улицу, и отключил газовый котел. Имени мужчины семья не знает, но собирается его найти и поблагодарить.

«Ему огромная благодарность. Не знаю его имени, но мы обязательно съездим к нему, чтобы сказать спасибо. Он для нас герой», — сказала Мурашкина.

Часть детей без травм после атаки отвезли в центр на улице Гагарина, но на следующий день их тоже направили на лечение — из-за отравления продуктами горения. Несколько подростков остаются в больницах, одной девочке предстоит повторная операция. Артем возвращается домой в Сургут, занятия с психологами семья планирует продолжить онлайн.

Центр работал в Краснодаре несколько лет. В нем жили подростки с нарушениями поведения, которых родители привозили на срок от девяти месяцев до года. Содержание и терапию оплачивали родители, большинство детей приехали из других регионов — чтобы сменить среду. С родителями они общались по телефону ежедневно.

«Они все с девиантным поведением, с ними трудно без психологической поддержки. И в центре их учили правильно проживать эмоции, нести ответственность за свои поступки. Мой сын приехал в центр в марте прошлого года, и результаты мне понравились, динамика была колоссальная, а педагоги поддерживали не только детей, но и родителей», — рассказала Мурашкина.

Как пишет «КП — Кубань», после проверки надзорные органы обязали руководство центра установить противопожарную систему, однако предписание не выполнили: в тот момент сменился индивидуальный предприниматель, а исполнение требования инспекторы не проверили, хотя центр продолжал работать в том же здании.

Тело одной из погибших девочек нашли только через несколько дней. По данным издания, ее отец приехал из Санкт-Петербурга и искал дочь по больницам, пока ребенок находился под завалами.