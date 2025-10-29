Советник генпрокурора России Наталья Поклонская сообщила RTVI, что пока не готовит новых исков против журналиста и блогера Сергея Мардана (Ключенкова) в связи с разглашением ее персональных данных. В разговоре она пояснила, с чем связан уже поданный иск о защите чести и достоинства, фрагмент которого ведущий показал в эфире своего шоу 28 октября, заявив, что Поклонская сменила имя на Радведа.

«Я не думаю сейчас по поводу [новых] исков. Достаточно пока одного, который внесла, чтобы он убрал сфабрикованное видео в отношении меня, там про какие-то предсказания, гадания, бред всякий выставил и умничает ходит. Я уж не знаю, сколько у него псевдонимов и зачем это ему, но про себя он не рассказывает», — отметила Поклонская.

По ее словам, Мардан ранее опубликовал у себя в соцсетях «какое-то неадекватное видео» с очередными оскорблениями и насмешками над ней.

«По данному факту я внесла иск с требованием, чтобы это видео было удалено, поскольку оно сфальсифицировано. А это распространение клеветы», — подчеркнула советник генпрокурора.

Что касается разглашения персональных данных, Поклонская назвала это недопустимым, особенно с учетом того, что она находится под госзащитой после нескольких попыток покушения на нее с 2014 года.

«То, что он [Мардан] сделал, я расцениваю как способствование радикальным украинским террористическим организациям, которые вынесли в отношении меня смертный приговор, в сборе информации на меня для того, чтобы каким-то образом подобраться и совершить негативные действия. И если это в ближайшем будущем, либо вообще в будущем будет совершено, то к данному факту я буду считать причастным блогера Мардана», — заявила она.

Как считает Поклонская, Мардан «занимается разжиганием» на религиозной и национальной почве, в том числе постоянно делая акцент на том, что она «украинка, хохолка».

«Вот он пропагандирует себя патриотом — послушай, что говорит Владимир Путин: русские и украинцы не воюют друг с другом, нет. Это радикальное преступное формирование, которое там вызывают ненависть к русским, ко всему российскому, ко всему русскому, а здесь Мардан, по сути, повторяет вот эту вот ненависть», — высказала мнение собеседница RTVI.

Она отметила, что Мардан в этой своей деятельности солидарен с украинскими блогерами.

«Замените Мардану буковку посередине — будет Майдан. Вот они похожи! Они похожи не только в ненависти к Поклонской, а может быть, это не ненависть, это отработка. Кто-то просит, кто-то говорит. Ну, такой тренд пошел. О Поклонской можно говорить сегодня лишь в негативном смысле, исключительно так», — сказала она.

Как полагает Поклонская, ее персональные данные могут интересовать только тех, кто отслеживает ее передвижения и стремится поставить под угрозу безопасность ее и семьи. Она напомнила про попытку подрыва в 2015 году на пути ее машины в Крыму, до этого ее дочь «похищали в школе».

«Ну это же не шутка. Я имею право менять данные, находясь под госзащитой, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье. Он же [Мардан] это все преподнес совершенно в другом ключе, даже не подумал, а, может быть, и осознанно. Я считаю, что это осознанно», — сделала вывод советник генпрокурора.

Как рассуждает Поклонская, ее враги — те же самые, что и враги России, против которых ведется военная операция на Украине.

«Он подсказал моим врагам и врагам, кстати, России. Ну, собственно, из-за чего и началась эта военная операция. Мы сколько лет сейчас вот в этом всем… Да, это трагедия для всех. Но [со стороны Мардана] это способствование вот тем негодяям совершить свои негативные действия в отношении людей. Сколько людей уже было ликвидировано? Очень много», — заключила она.