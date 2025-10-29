Советник генпрокурора России Наталья Поклонская обвинила теле- и радиоведущего Сергея Мардана (Ключенкова) в раскрытии своих персональных данных, отметив, что это несет «вполне реальную угрозу» ей и ее семье. Об этом бывший прокурор Крыма написала в своем телеграм-канале.

Накануне, 28 октября, Мардан рассказал в своем шоу, что Поклонская решила «кардинально поменять идентичность» и якобы сменила имя на Радведа. Блогер показал фрагмент иска о защите чести и достоинства, поданного против него в Гагаринский суд Москвы. Согласно документу, истцом является «Поклонская Радведа Владимировна».

Мардан объяснил, что претензии связаны с публикацией «якобы недостоверных» сведений о Поклонской, но не уточнил суть иска.

«Смена христианского имени на кличку из какой-то онлайн-игры произошла, естественно, не по пустому капризу. Таким образом, Поклонская завершила обряд раскрещивания, насколько я могу судить. Просто отречения от Христа, по ее мнению, будет маловато», — заявил ведущий.

Он добавил, что Поклонская была крещена в память православной святой мученицы Наталии Никомедийской, но, по мнению блогера, «и без того травмированный мозг» экс-прокурора Крыма «разрушило магическое сознание». Мардан предположил, что оно требовало «какого-то красочного обряда», который бы завершил преображение Поклонской «в настоящую ведьму».

Мардан отметил, что «любой может сходить с ума в своей частной жизни», но добавил, что при ведении соцсетей и нахождении на госслужбе частная жизнь «невозможна». Он призвал генпрокурора России Александра Гуцана «изучить список своих советников и задаться, наконец, вопросом, что она [Поклонская] здесь делает и какие советы дает».

Блогер посвятил Поклонской почти 20 минут своего шоу. Он назвал ее «популяризатором самого лютого неоязычества», предположив, что на нее повлияло знакомство с отлученным от церкви и осужденным на семь лет колонии бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым) либо «чтение шарлатанских книжек для рефлексирующих дамочек».

Мардан добавил в своей программе, что в бытность депутатом Госдумы Поклонская направила тогдашнему генпрокурору России Игорю Чайке «43 обращения по поводу оскорбления своего чувства верующей», и усомнился в том, что такое мог сделать «нормальный человек». В связи с этим он предложил «на какое-то время» отправить Поклонскую «в специализированное учреждение», чтобы «просто помочь человеку».

Блогер также упомянул посещение Поклонской школы в Херсонской области, после которого РПЦ обвинила советника генпрокурора в «пропаганде язычества».

В сентябре 2024 года Поклонская провела урок «Разговоры о важном» в Вадимской школе по приглашению сенатора Совета Федерации от региона Игоря Кастюкевича. Поклонская рассказала детям о вхождении Крыма в состав России в 2014 году и подарила им свою книгу «Мысли вслух». По словам директора школы Людмилы Пашковой, школьники попросили Поклонскую приехать снова, потому что она «смогла найти интересную тему и тронуть детские сердца и души». На фотографиях и видео с урока видно, что советник прокурора рисовала на доске руны и пятиконечную звезду с обозначением стихий. Глава РПЦ патриарх Кирилл назвал «весьма странным явлением» попытки возродить язычество и привить симпатии к нему школах. Он упомянул в этом контексте Наталью Поклонскую, но отметил, что «дело не только в ней».

Мардан привел несколько цитат Поклонской, в частности ее призыв не распространять русский мир повсеместно «до планеты Марс» и не убивать «другого человека только лишь потому, что там недостаточно хорош русский мир». Блогер также обвинил экс-прокурора Крыма в «двойной лояльности» из-за слов Поклонской о том, что она «украинка и русская одновременно» и не хочет, чтобы «две ее родные страны убивали друг друга».

«Я только одного никак не могу понять: почему человек, который очень неуклюже пытается скрыть свое неприятие окружающего ее русского мира, до сих пор остается в ранге государственного чиновника. Это дискредитация не просто генеральной прокуратуры России, это дискредитация российской государственной системы как таковой», — заключил Мардан.

Позже он отдельно опубликовал в своем телеграм-канале скрин иска Поклонской, из которого следует, что она сменила имя. Блогер написал, что она «окончательно ушла в ментальное пике» и таким образом «разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством».

Реакция Поклонской

Советник генпрокурора, отвечая Мардану в своем телеграм-канале, отметила, что с 2014 года на нее совершались покушения, в связи с чем она предпринимает «специальные меры» для защиты себя и близких.

«Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье», — подчеркнула Поклонская.

Она добавила, что публикация личных данных оказывает «огромную помощь» украинским властям и террористическим организациям. По мнению Поклонской, Мардан тем самым «способствует преступникам, против которых ведется СВО», и «недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут, пока он разгоняет ненависть в своих передачах».

«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто “заигрался” в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны», — подытожила Поклонская.

В разговоре с RTVI советник генпрокурора уточнила, что пока не планирует подавать новый иск против Мардана. При этом она подчеркнула, что в случае совершения против нее «негативных действий» со стороны украинских радикальных организаций будет считать Мардана причастным к этому.

«Кому какое дело, какие у меня цифры, имена, отчества в паспортных данных? Я скажу кому — только тем, кто отслеживает мои передвижения, причем я езжу с ребенком. Это моя безопасность», — сказала Поклонская RTVI.

Она также обвинила блогера в разжигании ненависти и розни на национальной и религиозной почве.

В комментарии NEWS.ru экс-прокурор Крыма напрямую не подтвердила и не опровергла предполагаемую смену имени. Она подчеркнула, что ее персональные данные — это личная информация, неприкосновенность которой гарантируется законом.

«А товарищ Мардан, который [их] раскрыл, — это другая история. Две разные истории, но суть одна — безопасность человека и право на имя, свободу веры», — сказала Поклонская.

Продолжение спора

Мардан после ответа Поклонской продолжил заочную полемику с ней, задав вопрос, как «новое погоняло вместо нормального, данного родителями имени наводит» на советника генпрокурора террористов. Он также потребовал от Поклонской прояснить свою позицию по поводу событий в Буче и отношению к военной операции.

В апреле 2022 года Поклонская предположила в своем телеграм-канале, что, «скорее всего, никто никогда не узнает правды» о событиях в городе Буча под Киевом. При этом она отметила, что не верит обвинениям в адрес России, и предложила подумать, кто «получил выгоду от подобного зверства». Поклонская добавила, что поверит в «объективность каких-то выводов» только после личного участия в расследовании.

Поклонская также не осталась в стороне и в своем новом посте назвала происходящее «цирком абсурда». Она отметила, что опубликованную Марданом информацию уже подхватили «радикальные украинские блогеры», и заявила, что публикации ведущего «служат прямой наводкой и подстрекательством».

Поклонская повторила, что будет считать Мардана «лично ответственным и причастным за любое негативное действие» в отношении себя и своих близких. Она также задалась вопросом, «чьи интересы он на самом деле обслуживает».

Мардан и скандал вокруг пенсий

В мае 2025 года Сергей Мардан предложил отменить пенсии, чтобы решить демографические проблемы в России.

«Вот нарожал себе, воспитал детей — значит будет тебе, что в старости есть. Нет? Сдохнешь!» — объяснил ведущий свою идею в эфире программы «Соловьев Live».

Позже он заявил, что его слова были иронией, и признал, что «рожать много детей — тоже не выход». Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сочла, что высказывание Мардана граничит с «прямой пропагандой геноцида». Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что идеи об отмене пенсий в парламенте не обсуждаются.

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в свою очередь предложил обсудить идею отмены пенсий россиянам, родившимся после 1995 года. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что пенсии россиянам гарантированы Конституцией, назвав дискуссию вокруг пенсий «бурной и слишком уж эмоциональной».