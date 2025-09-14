Мы проводим во сне треть жизни. Каждую ночь обнимаем подушку, укрываемся одеялом и ложимся на матрас, даже не задумываясь, что происходит «внутри». Но если присмотреться, постель не так уж стерильна, как нам хотелось бы. Ученые подсчитали: подушка старше двух лет может прибавить до 10% веса за счет накопившейся пыли и кожи. Звучит неприятно, но это лишь начало истории.

Клещи, клопы и другие «соседи»

В любой подушке старше пары лет могут жить сотни тысяч микроскопических пылевых клещей. Они питаются ороговевшими частицами кожи, которые мы оставляем каждую ночь. Для здорового человека это не проблема, но для аллергиков и астматиков клещи — реальная угроза: их продукты жизнедеятельности могут вызывать насморк, кашель и ночные приступы (Platts-Mills, J Allergy Clin Immunol, 2001).

С клопами ситуация серьезнее. Они не «живут у всех», но, если завелись — избавиться непросто. Эти насекомые прячутся в швах мебели и матрасах, а размножаются очень быстро. Миф «клопы не выводятся» не соответствует действительности: современные методы дезинсекции позволяют их уничтожить (Doggett et al., Clinical Microbiology Reviews, 2018).

Мифы и правда о постели

Многие уверены, что белье можно стирать раз в месяц, а пылесос убирает всю грязь из матраса. На деле всё иначе. Уже через неделю простыни и наволочки становятся «шведским столом» для микроклещей. Оптимальный режим — стирка каждые 7—10 дней при 60 °C. Пылесос же удаляет только часть пыли с поверхности, а глубоко внутри остаются аллергены. Для качественной чистки нужны пароочистители или специальные насадки с HEPA-фильтром.

А вот подушки и матрасы — настоящие долгожители пыли. Через 5—7 лет они превращаются в накопители клещей и аллергенов (Arlian, Immunology and Allergy Clinics of North America, 2003). Поэтому эксперты советуют обновлять их регулярно, даже если внешне они выглядят в порядке.

ТОП-5 самых грязных мест спальни

Подушки — через пару лет внутри живёт до миллиона микроклещей. Вес увеличивается за счёт пыли и кожи.

Матрас — рай для клещей и, в худших случаях, клопов. Пылесос не решает проблему полностью.

Одеяло — накапливает пыль, создает условия для грибков, если его не стирать и не проветривать.

Шторы — собирают пыль и пыльцу. Часто именно они становятся источником скрытой аллергии.

Ковёр у кровати — удерживает грязь, волосы и аллергены. Самый уютный, но самый пыльный элемент спальни.

Исследования показывают, что регулярная уборка и стирка белья заметно снижают концентрацию аллергенов и частоту ночных приступов астмы (Custovic et al., 1998).

Постель можно держать в порядке, используя эти простые правила:

— менять белье раз в неделю;

— стирать подушки и одеяла хотя бы раз в полгода;

— проветривать постель на солнце;

— использовать защитные чехлы;

— обновлять подушки и матрасы каждые 5—7 лет;

Подушка действительно тяжелее, чем кажется. В ней и вокруг неё живут микроклещи, иногда клопы, пыль и даже грибки, однако, паниковать не стоит: это не катастрофа, а часть нашей повседневной среды. Большинство «монстров под кроватью» безопасны. Главное — вовремя стирать белье, проветривать спальню и не затягивать со сменой постели.

Илья Николаев