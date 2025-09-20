Четверо мигрантов пытались проникнуть в Польшу через подземный туннель со стороны Беларуси, заявили в пограничном управлении Подляского воеводства. Нелегалов поймали и вернули обратно.

Инцидент, по данным польской стороны, произошел 19 сентября в районе деревни Наревка, около которой находится пограничный пост. Сотрудники Центра контроля электронного барьера получили информацию о «попытке незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу».

«Иностранцы пытались нелегально пересечь границу через подземный туннель, который начинался на белорусской стороне. Иностранцы <…> рассчитывали остаться незамеченными», — сообщили пограничники.

В итоге данные были переданы патрулям, и те задержали мигрантов, те, как утверждается, «вернулись в Беларусь».

Варшава обвинила белорусские спецслужбы в помощи мигрантам, которые появляются на границе «с их согласия», чтобы нелегально попасть в Польшу.

Летом 2023 года завершились работы по установке электронного барьера на сухопутной части польско-белорусской границы. В конце февраля 2024 года началось возведение аналогичного барьера на водных участках границы. В сентябре 2025 года польские власти объявили о завершении строительства электронного барьера по всей польско-белорусской границе, включая водные зоны.

Проект обошелся в общей сложности в $136,6 млн. Эти средства были направлены на создание наблюдательных пунктов, установку камер круглосуточного видеонаблюдения, тепловизоров и датчиков для фиксации физических характеристик объектов. Также был внедрен искусственный интеллект для классификации сигналов тревоги.