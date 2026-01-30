С января 2026 года в России обновили методику расчета базовой инфляции. Росстат добавил в потребительскую корзину, по которой отслеживают цены, две новые статьи расходов: поездки на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и на черноморское побережье России, пишут «Известия».

Это нововведение уже повлияло на январские данные. Поскольку стоимость туров на эти направления с начала года выросла на 10—15 процентов, это привело к дополнительному увеличению общего индекса потребительских цен. В результате инфляция в январе приблизилась к отметке 2 процента, а по итогам месяца, по оценкам аналитиков, может достичь 2,5 процента.

В Росстате пояснили, что состав корзины, который теперь включает 110 позиций, регулярно пересматривается по результатам анализа потребительского рынка. После утверждения набор товаров и услуг фиксируется на целый год, что позволяет корректно сравнивать данные в динамике.

Выбор именно этих направлений эксперты связывают с изменившейся структурой туристического спроса. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что включение ОАЭ, а не традиционной Турции, вероятно, отражает устойчивый рост популярности Эмиратов среди россиян в последние три года.

Согласно статистике Ассоциации туроператоров России, в 2025 году ОАЭ посетили 2,5 млрд российских туристов, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Черноморское побережье было добавлено как самое массовое направление для внутреннего туризма — курорты Краснодарского края ежегодно принимают более 20 млн человек.

Вместе с тем, решение учитывать туристические услуги в базовой инфляции вызывает споры среди экспертов. Руководитель SKY Consulting Group Кристина Танцюра указывает на проблему сезонности: цены на туры подвержены резким колебаниям, что может искажать общую картину и завышать индекс. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавляет, что такие расходы нельзя назвать равномерно распределенными среди всех групп населения — они в большей степени характерны для семей со средним и высоким достатком.

С другой стороны, заведующая кафедрой РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина подчеркивает, что для значительной части граждан расходы на отдых стали регулярными. По ее мнению, динамика цен в туризме все сильнее влияет на сектор услуг в целом, поэтому их учет необходим для адекватной оценки инфляционного давления.

Обновленный показатель базовой инфляции важен для экономической политики, поскольку он учитывается Центральным банком при принятии решений о ключевой ставке. От уровня ставки, в свою очередь, зависят процентные ставки по кредитам в экономике и доступность финансирования для бизнеса.

По текущим прогнозам аналитиков, инфляция по итогам января 2026 года может составить около 2,5 процента. Оценки на конец года варьируются в диапазоне от 4,1—4,3 до 5,5 процента.

В первые недели 2026 года потребительские цены в России увеличились на 1,26%. Одним из факторов этого роста стало повышение основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. В частности, наблюдается значительный рост цен на плодоовощную продукцию.

По состоянию на 14 января ее стоимость в среднем выросла на 7,9% по сравнению с концом предыдущего года. Наибольший скачок зафиксирован в сегменте овощей: огурцы подорожали на 21,3%, помидоры — на 13,6%, картофель — на 5,8%, капуста — на 4%, морковь — на 3,8%.

НДС является одним из основных источников доходов федерального бюджета. Этот налог был введен в России в 1992 году с исходной ставкой 28%, которая затем поэтапно снижалась, достигнув 20% к 2004 году. Предыдущее повышение ставки произошло в 2019 году — с 18% до 20%; тогда Центральный банк оценил его вклад в общую инфляцию в один процентный пункт. По итогам 2024 года поступления от НДС составили почти 37% всех доходов федерального бюджета, что эквивалентно 13,5 трлн рублей.