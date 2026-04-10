Один человек погиб в результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 10 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Кроме того, повреждена емкость с нефтепродуктами, начался пожар.

Погибший — житель, находившийся в СНТ «Мичуринец» в городе Волжский, он умер в результате ранения осколками БПЛА.

Емкость с нефтепродуктами была повреждена в Светоярском районе. Противопожарные силы занимаются тушением возгорания.

В Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

В Красноармейском районе Волгограда осколки БПЛА упали на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет, уточнил Бочаров.

Как следует из сводки Минобороны России, в ночь на 10 апреля над Волгоградской областью было перехвачено и уничтожено 57 беспилотников. Всего за ночь средства ПВО сбили 151 дрон. Помимо Волгоградской области, было сбито 48 БПЛА над Ростовской областью, 35 БПЛА — над Белгородской областью, девять БПЛА — над акваторией Каспийского моря, а также по одному БПЛА — над Калмыкией и Тамбовской областью.

В 23:27 мск 10 апреля Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Они были сняты около 9:00 мск следующего дня.