Театральный режиссер Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщили в соцсетях актриса Варвара Шмыкова, режиссер режиссер Александр Молочников и заместитель худрука «Театра Наций» Роман Должанский.

«Мне страшно это писать, но это так. Погиб Юра. Бутусов», — написал Должанский без подробностей.

Позже он уточнил, что Бутусов утонул во время отдыха в болгарском Созополе.

«Увы. Это не ошибка. Пошел в море. Волна сбила и утащила», — сообщил Должанский.

По его словам, тело режиссера доставили в город Бургас.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области, окончил Кораблестроительный институт, позже ― режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов ставил спектакли в театрах имени Ленсовета, «Сатириконе», МХТ имени Чехова, Александринском, имени Вахтангова, имени Пушкина, РАМТ, а также в театрах Норвегии, Дании, Болгарии, Южной Кореи.

С 2011 по 2017 годы Бутусов был главным режиссером театра им. Ленсовета, затем стал его художественным руководителем. В 2018 году режиссер уволился, заявив в открытом письме, что в действующая в театре административно-менеджерская структура «обессмысливает» его работу на посту худрука.

В 2018-2022 годах Бутусов работал главным режиссером Театра им. Вахтангова. В 2020-м он набрал свой первый режиссерский курс в ГИТИСе.

В разные годы Бутусов был удостоен театральной премии «Золотая маска» за спектакли «В ожидании Годо», «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Р», «Пер Гюнт». Режиссер также отмечен премиями «Чайка», «Хрустальная Турандот», «Золотой Софит», «Звезда театрала», «Петрополь», международной премией К. С. Станиславского.

В ноябре 2022 года директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Бутусов решил уволиться, поскольку «находится в Париже и в ближайшее время он приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова не может».

Впоследствии Бутусов ставил спектакли в театрах Вильнюса, Риги и норвежского Тронхейма. В 2023 году режиссер рассказал в интервью Forbes, что после начала военной операции его «стали просить убрать из спектаклей какие-то тексты, которые звучат как антивоенные».

«Это было очень деликатно, очень спокойно. Всегда этому находятся какие-то объяснения. И если ты с этим соглашаешься — это будет продолжаться, это идет дальше и дальше. Я не хочу даже к этому прикасаться. Для меня это мучительно», — пояснил Бутусов.

Осенью 2023 года имя Бутусова пропало с сайта ГИТИСа. «Осторожно, новости» писали, что его мастерская стала называться «выпускной мастерской режиссерского факультета». Также имя режиссера убрали из списка педагогов.