Продюсер Иосиф Пригожин рассказал RTVI, что суд признал погибшим его зятя Евгения Ткаченко. В феврале дочь Пригожина Даная рассказала, что ее муж пропал в зоне СВО.

«Погиб он, как все молодые ребята гибнут, к сожалению, в драке, понимаете? То, что происходит сегодня, вы же знаете, в зоне СВО, поэтому погибают ребята — как с одной стороны, так и с другой», — рассказал продюсер.

Пригожин объяснил, что суд только сейчас принял решение о гибели его зятя, потому что сначала должны были быть выполнены определенные процедуры.

«Когда человек пропал без вести — только через расследование, только через доказательства суд определяет человека погибшим или что он где-то в заложниках или еще где-то. Только после определенных действий суд принимает финальное решение, что погиб человек или пропал, то есть должно пройти какое-то количество времени», — добавил он.

Ранее Пригожин рассказывал, что семья пыталась все это время найти тело погибшего, но им это так и не удалось. Суд признал факт смерти на основе того, что было установлено место гибели, и прошел необходимый срок.

Свадьба Евгения Ткаченко и Данаи состоялась в 2022 году. Летом того же года у них родился сын Даниэль. В сентябре 2022 года, когда началась частичная мобилизация, зять Пригожина получил повестку.

В январе 2023 года Пригожин в программе «Секрет на миллион» упомянул, что Ткаченко занят своей обычной работой. В конце 2023-го издание «Утро.ру» сообщило со ссылкой на друзей продюсера, что его зять пошел служить в зону СВО в качестве добровольца. По предварительным данным, это произошло в ноябре того же года. Сам Пригожин, по их словам, назвал такой поступок мужественным и достойным уважения.

Через пару месяцев Ткаченко перестал выходить на связь. В своем последнем сообщении он писал, что отправляется на задание.

Комментируя сообщения о том, что его зять пропал без вести на фронте, продюсер заявил, что «существует два параллельных мира: одна часть [общества] погружена в это, другая — нет».

«Мой внук теперь будет жить без отца, потому что он защищал интересы Родины», — сказал Пригожин.

Говоря о том, изменилось ли его отношение к специальной военной операции после этой трагедии, он сообщил, что «никто не готовился» к затяжным боям.

В начале 2025 года Пригожин заявлял, что шансов на то, что Ткаченко жив, не очень много. Он добавил, что ему «известны некоторые обстоятельства», при которых пропал его зять, но говорить о них продюсер пока не готов.