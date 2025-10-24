В ночь с 22 на 23 октября на заводе в Копейске на территории Челябинской области произошел взрыв. По состоянию на 24 октября, который объявлен днем траура, подтверждена гибель 12 человек, уточняется местонахождение еще 11-ти, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Текслер. RTVI рассказывает, что известно о случившейся трагедии.

Взрыв на заводе

Взрыв на промышленном предприятии в Копейске произошел в ночь на 23 октября. По информации телеграм-канала «112», трагедия произошла на заводе «Пластмасс».

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Информацию будем обновлять по мере поступления», — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Одна из местных жительниц рассказала порталу 74.RU о двух сильных звуках взрыва с короткой паузой. «Я посмотрела в окно — на сером небе было черное-черное облако. Потом был еще один взрыв, не такой сильный», — сказала она.

На фоне произошедшего в сети появились сообщения о якобы атаке беспилотников, которые назвал «циничными вбросами» председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

«Невооруженным глазом было видно, что среди комментаторов работали профессиональные провокаторы, для которых человеческая трагедия — лишь повод для разжигания смуты», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона, в свою очередь, заявил, что версия о взрыве в результате нападения БПЛА не подтвердилась.

Ликвидация последствий и помощь пострадавшим

Оперативно на место происшествия прибыли спасатели, врачи, сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители, предлагавшие свою помощь. К проходной завода также стали приходить родственники и знакомые сотрудников предприятия, не отвечавших на телефонные звонки. На кадрах, опубликованных с места ЧП, видно как часть работников вывели со смены и отправили домой на общественном транспорте.

Текслер написал, что к оказанию помощи пострадавшим были привлечены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска. Он также сообщил о повторном взрыве в очаге возгорания.

Около 4:00 по местному времени Текслер заявил о ликвидации открытого огня силами пожарных. На тот момент была подтверждена информация о гибели девяти человек. О полной ликвидации пожара губернатор написал ранним утром 24 октября. К этому моменту была подтверждена гибель десяти человек, на территории городского округа был введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

«Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке», — заявил глава региона.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил в своем телеграм-канале о заседании оперативного штаба, в ходе которого он совместно с губернатором заслушал доклады экстренных служб. Он также заявил об отсутствии угроз для жителей Копейска и Челябинска.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил готовность оказать необходимую помощь в телеграме, которую направил Алексею Текслеру.

«Убежден: в трудную минуту уральцы должны быть вместе. Разделяем с Вами скорбь по погибшим», — приводит его слова департамент информационной политики Свердловской области.

Корреспонденты 74.RU сообщили о дежурстве сотрудников Госавтоинспекции и полицейских на дороге из Челябинска в Копейск. Они также отметили, что правоохранительные органы перекрыли въезд в соседний с предприятием поселок. Местные жители оставляли автомобили перед кордоном, чтобы пройти до своих домов.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили об отсутствии превышений гигиенических нормативов в пробах воздуха, сделанных вблизи от места происшествия, где работали специалисты передвижной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области».

«Были организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха на прилегающей территории жилой застройки по определению 20 загрязняющих веществ и гамма-фона. В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов не регистрировалось», — отметили в Роспотребнадзоре.

Представители страховой компании СОГАЗ сообщили, что пострадавшие в результате взрыва и их родственники смогут получить компенсацию, сославшись на договор, заключенный с владельцем предприятия.

«В случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте размер выплаты составляет три миллиона рублей, которые выплачиваются в пользу иждивенцев, а при их отсутствии — близким родственникам погибшего», — добавили в компании.

Позднее губернатор сообщил о решении выплатить семьям погибших 10 млн рублей, в то время как пострадавшие получат от 1 до 2 млн рублей, в зависимости от тяжести полученных травм.

Уголовное дело

По факту взрыва в Копейске было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по области.

По версии следствия, инцидент произошел по причине несоблюдения правил безопасности в технологическом процессе в цеху предприятия. На следующий день после возбуждения дела председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился о его передаче в центральный аппарат ведомства.

С целью координации действий оперативных и экстренных служб место происшествия посетил заместитель прокурора Челябинской области Дмитрий Дениш. В областной прокуратуре поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

День траура

После взрыва на заводе было принято решение объявить 24 октября днем траура на территории всей области, сообщил Текслер. Региональное Министерство культуры в связи с этим объявило об отмене развлекательных мероприятий.

В то же время, организаторы концерта певицы Макsим, которое запланировано на вечер 24 октября в дворце спорта «Юность», заявили что выступление состоится, однако начнется с минуты молчания.

«Артистка прекрасно понимает трагическую ситуацию и готова изменить репертуар, мероприятие пройдет без развлекательных вещей», — сказал директор площадки Евгений Иванов.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко раскритиковал решение организаторов и артистки провести мероприятие и призвал продюсеров и артистов «проявлять больше чуткости и социальной ответственности, ставя человеческие ценности выше коммерческих интересов»

В день траура сотни людей пришли возложить цветы в память о погибших в сквер рядом с заводом, где произошел взрыв.

«Очень трудно говорить, потому что понимаю состояние людей, родственников, которые ждали со смены своих мам, пап, сестер, и не все пришли. Но, наверное, сила города в том, что все жители на данный момент собирают все свои последние силы, встают рядом и готовы помочь всем чем угодно. За это им огромное спасибо!» — сказала глава Копейского городского округа Светлана Логанова.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске.

«Священнослужители Челябинской епархии Русской православной церкви готовы поддержать тех, кто нуждается в пастырской заботе и утешении», — говорится в тексте заявления, опубликованном московским патриархатом.

Прибывший в сквер Алексей Текслер возложил цветы в память о погибших и объявил о планах по созданию аллеи, где будут похоронены погибшие работники завода.