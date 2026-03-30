Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами 102 украинских беспилотника в ночь на 30 марта, сообщило Минобороны. В Таганроге в результате атаки дронов погиб один человек, повреждены около 40 жилых домов и школа. В Краснодаре пострадали двое детей.

БПЛА сбиты над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, сообщило военное ведомство.

В Таганроге погиб один человек, сообщили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и мэр города Светлана Камбулова. Одна женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное. Семи пострадавшим медицинская помощь оказана на месте.

По словам Слюсаря, в результате массированной атаки в Таганроге и шести районах области сбито более 60 БПЛА. «Самые большие последствия на земле в Таганроге», — отметил губернатор.

Частично разрушены и повреждены 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов и 10 автомобилей. Также повреждения получило здание школы. В некоторых домах возникли пожары, жителей эвакуировали. В одном из домов повреждены газовые трубы. Газ перекрыт, пожара не было, сообщил глава Ростовской области.

В селе Николаевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена газовая труба. Газ перекрыт, погибших и пострадавших нет, уточнил Слюсарь.

В Краснодаре в результате атаки беспилотников пострадали один взрослый и двое детей, сообщил мэр города Евгений Наумов. Всем им оказали медицинскую помощь на месте, говорится в телеграм-канале оперштаба Кубани.

В жилом доме в Прикубанском округе выбило стекла в окнах нескольких квартир, также есть повреждения внутри одной квартиры, добавил Наумов. По данным оперштаба, поврежден один из балконов, пожара не было.

В Тольятти беспилотники атаковали промышленное предприятие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Обошлось без жертв, жилые и социальные объекты не пострадали.

В селе Доброе Белгородской области утром 30 марта при детонации дрона ранены два бойца подразделения Росгвардии «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями и баротравмами.

В селе Белянка Шебекинского округа две женщины госпитализированы в результате атаки дронов на автомобили. Одна пострадавшая получила множественные осколочные ранения и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Машина, которую атаковал FPV-дрон, загорелась. У второй пострадавшей обширная рана спины и осколочные ранения живота, состояние женщины также оценивается как тяжелое.

В Воронежской области ночью сбили 10 БПЛА, пострадавших нет, рассказал губернатор Александр Гусев. В одном из районов обломками дрона повредило автомобиль. В городском округе после падения беспилотника загорелась лесная подстилка, пожар оперативно потушили, добавил глава региона.