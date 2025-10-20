После похолодания, которое ожидается в Москве и Подмосковье в середине этой недели (20-26 октября), ветер переменится на южный и принесет небольшое потепление. Об этом рассказал RTVI глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«На этой неделе на европейской части у нас стоит мощный циклон по северо-западу. Практически весь северо-запад, Центральный федеральный округ и Приволжье будут находиться под влиянием этого циклона. Соответственно, погода будет пасмурная практически всю неделю, с осадками», — сказал синоптик.

21 и 22 октября давление поднимется до максимального значения в 751 мм ртутного столба, после чего начнется снижение. Помимо этого, во вторник и среду ветер сменится на северо-восточный, что приведет к похолоданию ночью.

«В ночь на вторник — облачно, небольшой дождь. Температура от +3 до +5 градусов по городу, по области от +1 до +6 градусов. Днем завтра облачно, небольшой дождь, +5…+7 градусов», — рассказал Цыганков.

Облачная погода с небольшими осадками сохранится и в ночь на среду. В центре города ночная температура может подниматься до +5 градусов, за городом — опускаться до 0 градусов.

«Днем в среду облачно, местами небольшой дождь, +6…+8 градусов. В ночь на четверг, 23 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождик, 0…+5 градусов. Днем в четверг ожидается +6…+8 градусов», — сообщил Цыганков.

По его словам, в ночь на 24 октября ветер начнет меняться на южный, однако температура останется в пределах 0-5 градусов. Днем в пятницу температура может подняться до +10 градусов.