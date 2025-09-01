«Бабье лето» придет в Москву и область 3 сентября, до этого в регионе будет слегка прохладно. Об этом RTVI сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Холодный фронт сбил в столичном регионе жару. После вчерашних 29 градусов в Москве сегодня в лучшем случае 22−23 градуса тепла, что, впрочем, еще выше климатической нормы примерно на 3−4 градуса», — рассказал он.

Во вторник, 2 сентября, столичный регион окажется под влиянием тыловой холодной части циклона с центром над Средней Волгой, уточнил синоптик.

«Этот день напомнит москвичам и жителям центральных областей европейской России о том, что на календаре все-таки осень. Погода — преимущественно облачная, с холодным северным ветром и дневной температурой, которая будет даже немного ниже, чем должна быть в первые дни сентября. Например, в Москве [ожидается] всего лишь 17−19 градусов тепла. При этом каких-то заметных осадков в столице не ожидается, а вот на севере области могут пройти небольшие дожди», — добавил собеседник RTVI.

Начиная со среды, 3 сентября, можно уже будет говорить о приходе в столичный регион «бабьего лета», заявил Леус.

«За управление погодой начнет отвечать гребень антициклона. С севера в облаках будет появляться все больше просветлений, дождей не ожидается, а температура начнет постепенно повышаться. В среду уже 18−20 градусов тепла, что соответствует климатической норме этого дня первого осеннего месяца», — уточнил он.

До конца недели, продолжил эксперт, антициклон «сохранит свои позиции над регионом», в связи с чем ожидаются переменная облачность без осадков. При этом температура будет расти — например, в четверг, по словам Леуса, прогнозируется 20−22 градуса тепла, в пятницу — 21−23 градуса, в выходные — 22−24 градуса.

«Сопровождать улучшение погоды во второй половине недели будет постепенное повышение атмосферного давления, как это и должно быть при влиянии антициклона. В начале недели барометры будут показывать 746 мм ртутного столба, что около нормы, а к выходным давление повысится примерно на 8−10 единиц до отметки 756 мм ртутного столба», — заключил собеседник RTVI.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что сентябрьские ночи будут становиться «все длиннее и прохладнее»: «на этой неделе минимальная температура воздуха понизится на 2—3 градуса относительно 1 сентября».