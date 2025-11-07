В середине ноября температура в Москве и области начнет приближаться к показателям, характерным для зимы, однако «взрыва» холодной погоды пока ждать не стоит. Об этом RTVI заявила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Характер погоды будет меняться именно в начале следующей недели. Пока что в столичном регионе удерживается теплая и влажная погода. Особого солнца ждать не приходится, но и особых осадков тоже у нас не ожидается», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, в субботу и воскресенье, то есть 8-9 ноября, существенных осадков в столичном регионе не ожидается. В ночь на 8 ноября будет относительно тепло, добавила эксперт: минимальная температура в Москве 6-8 градусов, в области — 5-8 градусов.

«Дневная температура 8−10 градусов. Это где-то градусов на 7−8 выше климатической нормы, она больше будет соответствовать первой декаде октября. То есть погода у нас как бы вернулась на месяц назад», — пояснила Позднякова.

В воскресенье, 9 ноября, будет «поменьше облаков в ночное время, поэтому минимальная температура будет чуть пониже», добавила собеседница RTVI.

«В Москве это где-то в пределах 3−5 градусов, по региону — от 1 до 6 градусов. И дневная температура тоже понизится — в городе 6−8 градусов, по региону 5−10. Но это все равно остается еще выше нормы градусов на 5», — сказала синоптик.

Понижение температуры в столичном регионе начнется с понедельника, 10 ноября, сообщила Позднякова.

«В понедельник местами пройдет небольшой дождь, в последующие дни, во вторник и среду, у нас погода без существенных осадков. А вот температурный режим у нас начнет меняться», — добавила она.

В частности, в ночь на понедельник будет около 2-4 градусов тепла, в Подмосковье возможно понижение температуры до нуля, предупредила Позднякова. Днем 10 ноября в Москве примерно 5 градусов, по области — 3-8 градусов, добавила синоптик.

Во вторник и среду (11-12 ноября) ночные температуры уже будут ближе к зимним показателям — от минус 2 до плюс 3 градусов, рассказала Позднякова.

«Дневная температура во вторник 0—5 градусов, а в среду, возможно, за счет значительных прояснений будет 2—7 градусов. То есть температура воздуха все-таки еще выше климатической нормы — но где-то на градус-полтора», — уточнила она.

В следующие дни «небольшое, но все же понижение температуры» продолжится, добавила Позднякова.