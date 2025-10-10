В Москве и области в ближайшее время начнется похолодание, которое будет сопровождаться пасмурной погодой, а 14-16 октября может выпасть снег. Об этом RTVI сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Он отметил, что в субботу и воскресенье (11-12 октября) ожидается похолодание и пасмурная погода.

«В субботу будет где-то всего на градус похолоднее, чем сегодня: 10—12 градусов днем, 7—9 — предстоящей ночью. В воскресенье похолодание будет более заметным — до 7—9 градусов понизится температура в дневные часы, ночью при облачном небе пока 5—7», — рассказал Ильин.

При этом синоптик уточнил, что в воскресенье, 12 октября, возможны небольшие прояснения.

Ветер в выходные будет достаточно плотный, предупредил эксперт

«В воскресенье 6−11 метров в секунду, в субботу — 3−6 метров в секунду. В понедельник ветер повернет на северный, северо-западный и по силе в начале следующей недели будет где-то около 2−7 метров в секунду», — сообщил Ильин.

Но уже в понедельник в столичный регион «со Скандинавии или даже с Кольского полуострова нырнет очередной циклон с более существенными осадками», добавил он. Особенно холодно будет по ночам, уточнил эксперт.

«В понедельник и вторник ночью 1-6 градусов, в среду и четверг — 0-5 градусов тепла. И в дневные часы в понедельник очередной этап похолодания — температура воздуха в Москве и Московской области в дневные часы не превысит значений 3-8 градусов», — сообщил Ильин.

Кроме того, со вторника по четверг (14—16 октября), особенно в ночное время, местами в Москве и области может пройти холодный дождь с мокрым снегом, уточнил собеседник RTVI.

«Снег этот будет быстро таять, буквально едва достигнув земли, так что никакого даже временного снежного покрова мы не увидим», — уточнил Ильин.

На вопрос, стоит ли автомобилистам в этом месяце «переобуваться» на зимнюю резину, синоптик ответил, что в этом вопросе каждый должен решать сам.

Однако, продолжил он, если говорить о погоде в октябре в целом, то примерно в 20-х числах снова выпадет мокрый снег. И хотя эта «порция» снегопада будет более сильной, чем предыдущая и даже «какое-то время полежит в полях», на деле все растает за сутки, отметил эксперт.