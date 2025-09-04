«Бабье лето», которое пришло в столичный регион, охватит и следующую неделю, рассказала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она добавила, что погода в Москве и области будет улучшаться, осадков в ближайшие дни практически не будет.

«Погоду будет определять антициклон, правда, он будет северного происхождения. Погода будет улучшаться, температура будет повышаться», — сообщила синоптик.

Позднякова добавила, что ночи в столичном регионе станут чуть прохладнее: в Москве в это время температура будет 11—13 градусов, по области — от 8 до 13 градусов.

«Дневная температура не станет повышаться — в ближайшие сутки 17−22 градуса, в выходные дни — до 20−25 градусов», — добавила она.

Позднякова уточнила, что сухая солнечная погода сохранится и в начале следующей недели: ночью температура будет в основном 10—15 градусов, днем — 19—24 градуса тепла. Как объяснила собеседница RTVI, это можно будет считать «подобием “бабьего лета”».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил RT, что в Москве за счет облачности в последние дни держалась низкая температура, но уже во второй половине дня 4 сентября «начнется размывание этой облачности и температура подпрыгнет до +20…+22 градусов на ближайшие дни».

По его словам, антициклон будет стоять долго, и поэтому столичный регион «обречен» минимум на неделю погоды без осадков.