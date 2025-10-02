В конце текущей недели в Москве и Подмосковье будет тепло и преимущественно без осадков, а с 6 по 8 октября в столичном регионе ожидаются дожди. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Конец этой недели будет теплым, с температурой воздуха 11-16 градусов в Москве и по области, в пятницу и в субботу — без существенных осадков. Есть вероятность, что в пятницу под утро пройдет местами небольшой дождик, днем — без осадков, в субботу — без осадков в течение суток», — сказал синоптик.

В воскресенье, 5 октября, местами в Московской области может пройти кратковременный дождь, уточнил он.

«Ночью температуры будут достаточно высокими — 3-8 градусов. То есть, от нулевой критической отметки поднимется минимальная температура достаточно далеко. Ветер будет юго-восточный и южный, плотный — 5−10 метров в секунду», — отметил Ильин.

В пятницу, 3 октября, атмосферное давление опустится до 759 мм ртутного столба, а в воскресенье резко упадет более, чем на 10 единиц — до 748 мм, добавил синоптик.

«Начало следующей недели обещает быть по-прежнему теплым, но пасмурным, и в прогнозе постоянно будут дожди. Во всяком случае, до среды — это точно», — сказал он.

В эти дни, по словам Ильина, атмосферное давление будет находится в пределах 750 мм ртутного столба. Он также отметил, что 6 октября ветер сохранит юго-восточное направление и будет достигать по силе 5-10 метров в секунду, а 7-8 октября перейдет на юго-западное направление и стихнет до 1-3 метров в секунду.

«Ночью будет в начале следующей недели тоже очень тепло — 6-11 градусов», — добавил синоптик.

Ильин также допустил, что в этом году октябрь может оказаться теплее, чем обычно, а зима более холодной, чем в прошлом году.