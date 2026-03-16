Чтобы подготовить молодоженов к браку, необходимо на базе ЗАГСов учредить школы семейной жизни, рассказал «Абзацу» зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, эта «жизненно необходимая мера» позволит сократить число разводов в стране.

«Мы должны перестать пускать создание семьи на самотек. Эти курсы должны стать не формальной лекцией, а полноценной школой. Они должны быть практико-ориентированными», — объяснил он.

Общественник считает, что многие молодые люди вступают в брак, руководствуясь в основном романтическими ожиданиями и не представляя, как решать бытовые вопросы после конфетно-букетного периода. Поэтому, по его словам, нужны практические тренинги.

На них молодожены смогут научиться конструктивно решать конфликты, не переходя на личности, «без обид» распределять семейный бюджет и грамотно делить домашние обязанности, чтобы жена не становилась «прислугой», а муж не ощущал себя «кошельком», пояснил Иванов.

Помимо этого, на занятиях парам следует рассказывать о мерах государственной поддержки: льготах, выплатах и пособиях, отметил собеседник издания. Это, по его мнению, избавит молодых людей от значительной части переживаний по поводу финансов и неуверенности в других вопросах.

«Также курсы должны стать местом встречи с психологами, которые научат супругов «разговаривать до того, как поезд ушел». Сегодня главный запрос пар, обращающихся за помощью, — именно желание научиться диалогу, пока еще не поздно», — рассказал он.

В последние годы активно обсуждается введение школьного предмета «Семьеведение», который уже преподают в экспериментальном порядке в некоторых российских регионах. Инициативу поддержала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина, отметив при этом, что уроки семьеведения ни в коем случае не должны вести пожилые учителя, неспособные найти общий язык с подрастающим поколением в непростых личных вопросах.