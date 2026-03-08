В Красноярске под окнами многоэтажного дома в микрорайоне Мясокомбинат обнаружили тела женщины и ее маленькой дочери. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел на Норильской улице. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают родственников и знакомых семьи. Возбуждено уголовное дело.

Очевидцы рассказали красноярскому телеканалу ТВК, что перед падением женщина могла сама выбросить ребенка из окна. «Отец ребенка в это время был в командировке. В квартире находилась мама женщины, в момент трагедии она была в ванной. Также дома был старший сын погибшей, он спал в своей комнате», — отмечается в материале.

Об этом пишет и «КП-Красноярск». На учете семья не состояла.

Один из местных жителей сообщил Ngs24.ru, что тела нашли на закрытой территории детского сада № 90, который находится в жилом доме. По данным интернет-издания, погибшему ребенку было три года, а матери — 46 лет.

Похожая трагедия произошла в феврале в Новой Москве: тогда из около многоэтажного дома нашли тела мужа и жены. По данным Baza, у супругов остались трое маленьких детей. Информацию о произошедшем подтвердил источник в правоохранительных органах РИА Новости. Он отметил, что в момент гибели родителей в квартире находился их пятилетний ребенок.

Тела погибших супругов обнаружили под окнами в ЖК «Саларьево парк». Соседи рассказали, что пара была дружелюбной и общительной, а мужчина занимался бизнесом.

Msk1.ru пишет, что супруги родом из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В Москву они переехали всего два года назад. По данным издания, незадолго до трагедии супруги обсуждали развод, а причиной разлада могли стать финансовые трудности.