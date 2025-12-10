Многонациональные учения «Комодо-2025» с участием России, Китая, США и других стран под эгидой Индонезии — «нормальная практика». Об этом в «Специальном интервью» RTVI рассказал посол России в Джакарте Сергей Толченов. По словам дипломата, российская группа «была одной из самых представительных», и в ее отношении «не было никакой дискриминации». Москва и дальше готова участвовать в таких маневрах, если ее будут приглашать.

«Я полагаю, что это нормальная практика. Если я не ошибаюсь, это были пятые учения «Комодо». Они проходили в разных точках. В этот раз, в феврале [2025 года], они состоялись на Бали», — напомнил Сергей Толченов RTVI.

По его словам, это были «международные многонациональные учения, на которые индонезийская сторона как страна-хозяйка приглашает разные страны-партнеры».

«Там были и Китай, и Австралия, и Новая Зеландия, и Россия, и США. Здесь не должно было быть и не было никакой дискриминации. В одном строю, в параллельных колоннах были корабли всех стран. Причем, на мой взгляд, российская группа кораблей была там одной из самых представительных», — пояснил посол России в Индонезии.

Собеседник RTVI отметил, что Индонезия собирается проводить такие маневры раз в два года.

«Если нас будут приглашать, мы обязательно будем участвовать. С одной стороны, это, что называется, показать свой флаг. А с другой стороны, это обмен опытом между всеми партнерами», — заключил Сергей Толченов.

Также посол прокомментировал совместные военно-морские маневры «Орруда» России и Индонезии — впервые они прошли в 2024 году в Яванском море, а в 2026-м их планируют провести уже у берегов Дальнего Востока.

«Мы отрабатываем вопросы слаженности военно-морских флотов, обеспечения защиты морского судоходства, борьбы с пиратством, борьбы с другими проявлениями трансконтинентальной преступности или международного терроризма», — рассказал посол.