Россия провела совместные военно-морские учения с Индонезией у берегов республики, поскольку как морская держава имеет интересы и в этой части света. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Джакарте Сергей Толченов накануне визита индонезийского президента в Москву. По словам дипломата, теперь Москва и Джакарта начинают подготовку ко вторым маневрам, которые пройдут в 2026 году.

«Мы все-таки морская держава, поэтому я считаю, что наши интересы есть во всех океанах», — сказал Сергей Толченов, отвечая на вопрос RTVI о том, для чего Россия проводит военно-морские учения у берегов Индонезии.

По словам дипломата, рядом с Индонезией проходят крупнейшие торговые морские пути — Малаккский и Сингапурский проливы, которые используются для морского судоходства.

«Это зона общих интересов», — заявил собеседник RTVI.

Посол пояснил, что российско-индонезийские учения «не направлены на высадку десанта на побережье какой-то третьей страны».

«Мы отрабатываем вопросы слаженности военно-морских флотов, обеспечения защиты морского судоходства, борьбы с пиратством, борьбы с другими проявлениями трансконтинентальной преступности или терроризма международного. Поэтому это совершенно нормальная практика», — пояснил Сергей Толченов.

Как подтвердил Сергей Толченов, Москва и Джакарта планируют проводить такие учения каждые два года. Маневры ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2024» прошли в Яванском море.

«Буквально в ближайшие дни будет проходить первая конференция, посвященная планированию вторых учений, которые носят название «Орруда[-2026]» и которые на этот раз будут проходить уже не здесь, в Индонезии, а где-то в водах около российского Дальнего Востока», — заключил Толченов.

По его словам, «это станет совершенно нормальной практикой, когда мы поочередно будем проводить такие учения то в одних, то в других водах».

Осенью 2024 года Россия и Индонезия провели первые совместные военно-морские учения. Маневры состоялись в Яванском море. От российской стороны участвовали корветы Тихоокеанского флота «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». От индонезийской стороны — фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

