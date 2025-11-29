Советник генпрокурора Наталья Поклонская назвала свой уход из христианства осознанным решением и отказалась рассказывать, во что верит сейчас. Свою позицию она объяснила в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

На вопрос о причинах своего отхода от христианства Поклонская ответила, что не собирается делиться этим ни с кем, особенно публично, поскольку это личная тема.

«Вообще могу сказать всем, каждому человеку: чтобы изучить либо сделать вывод о какой-либо религии, ее нужно изучить внутри, погрузиться полностью. И я погрузилась полностью. Я изучила и приняла свое осознанное решение ровно точно так же, как в 2014-м году приняла осознанное решение по проведению крымского референдума, определению дальнейшей своей судьбы и жизни», — добавила она.

Поклонская также рассказала, что «разорвала все отношения с христианством и вообще с любой авраамической религией», но заверила, что уважает абсолютно все религии.

«Но и прошу точно так же уважительно относиться ко мне и к моему праву хранить в тайне то, что является тайной для других и личной моей информацией», — призвала собеседница RTVI.

Она рассказала, как относится к критике со стороны священников Русской православной церкви (РПЦ) и патриарха Кирилла, который упомянул ее в своем выступлении о «попытках возродить язычество».

«На них вообще никак не реагирую. Мы из разных полей деятельности. Вот как считает нужным говорить патриарх, пусть так и говорит. Это его право, он же патриарх. Но я к нему никакого отношения не имею», — сказала Поклонская.

Она отказалась рассказывать о своих нынешних религиозных воззрениях. «О своем религиозном предпочтении я не говорю. Я не рассказываю, во что я верю. Это все закрытая информация. Я об этом не распространяюсь, не говорю», — подчеркнула Поклонская.

При этом она сказала, что интересуется темой древних культур, традиций, дохристианских верований и собирает материалы для того, чтобы написать свою научную работу.

В последние годы Поклонская поздравляла своих подписчиков в Telegram с языческими праздниками, публиковала тематические фотосессии, а также рисовала руны на уроке «Разговоры о важном» с учениками одной из школ в Херонской области.