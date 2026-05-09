В часть Дня Победы издание LIFE представило спецпроект «Письмо деду» — серию видеообращений, в которых известные россияне пишут письма своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны. Видеоролики публикуются постепенно на площадках издания, завершающий вышел 9 мая.

В проекте приняли участие Наталья Поклонская, Аскольд Запашный, Вячеслав Макаров, Аделина Сотникова, Мария Кожевникова и дуэт NANSI & SIDOROV. Герои остаются наедине с листом бумаги и семейными фотографиями, обращаясь к тем, кого уже невозможно поблагодарить лично.

Первой героиней стала Наталья Поклонская, которая вспомнила своего дедушку и подчеркнула, что война коснулась каждой семьи. Она отметила, что людей, заставших те события, с каждым годом становится меньше, и выразила намерение сподвигнуть неравнодушных рассказать о героизме их семей.

Вячеслав Макаров назвал участие в проекте личной историей и отметил, что в его семье бережно хранят память о дедушке, прошедшем через войну. По его словам, такие проекты помогают увидеть за большой историей судьбы конкретных людей.

Аскольд Запашный обратился к деду Михаилу, который остался для семьи примером силы и честности. Художественный руководитель Большого Московского цирка рассказал, что семейное дело во многом держится на принципах старшего поколения — честности, ответственности и преданности труду.

Фигуристка Аделина Сотникова написала письмо прадедушке — Герою Советского Союза Александру Кочетову. Она рассказала, что узнав о его подвигах, ощутила глубокую личную связь с прошлым, а его мужество подарило ей возможность жить и добиваться успехов в спорте.

«Поколение победителей уходит. И вместе с ним уходит живая интонация войны — не из учебников, не из парадных речей, а из семейной кухни, из старых фотографий. Мы еще можем держаться за эту память, но уже не имеем права ее откладывать», — объяснила замысел проекта главный редактор LIFE Марина Фещенко.

В визуальной части проекта издание намеренно ушло от избыточной торжественности — в кадре только герой, письмо, старые фотографии и тишина.