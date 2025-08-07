Экс-глава Управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске 79-летний Юрий Гончарук, замешанный в нескольких конфликтах и скандалах в регионе, стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Из Ханты-Мансийского автономного округа его перевезли в Москву, где суд назначил ему домашний арест. RTVI рассказывает, что известно.

Вплоть до пожизненного

Басманный суд Москвы избрал Гончаруку мерой пресечения домашний арест сроком на 1 месяц 5 дней, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мужчине предъявили обвинения по трем уголовным статьям — ч. 4 и 5 ст. 33 УК (подстрекательство и пособничество), ч. 3 ст. 30 УК (покушение на преступление), пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму).

В карточке дела на самом сайте Басманного суда напротив фамилии Гончарука указана только статья об убийстве. Как пишет ТАСС, если фигуранта признают виновным по ней, то ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Попытка взорвать мэра

По информации URA.RU, Гончарука подозревают в участии в покушении на первого мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова в 1998 году. Весной того года его избили в подъезде, а через несколько месяцев взорвали его служебный автомобиль «Волга». Тимошков выжил, нападавших тогда не установили.

В начале 2025 года следствие по делу о покушении возобновили в центральном аппарате Следственного комитета (СК). Были проведены новые опросы Тимошкова и еще 25 человек, включая его близких, охранников, водителей и бывших чиновников горадминистрации.

«Гончарук может фигурировать в деле как заказчик покушения на первого мэра Нижневартовска», — сказал порталу источник в силовых структурах сообщил порталу.

О том, что дело может быть связано с покушением на Тимошкова, ранее сообщило агентство «Правда УрФО» со ссылкой на осведомленные источники.

«Работали представители центрального аппарата МВД. История, скорее всего, связана с покушением на бывшего главу города Юрия Тимошкова», — процитировало оно своих собеседников.

В апреле этого года URA.RU выяснил новые подробности покушения в Нижневартовске 27-летней давности. Когда оно произошло, в городе обострился конфликт в крупном нефтяном бизнесе с участием градообразующего предприятия «Нижневартовскнефтегаз», говорилось в статье. Местным нефтяникам, а также врачам и учителям в 1998 году грозили массовые невыплаты зарплаты, мэр Тимошков настаивал на сохранении социальных гарантий. Незадолго до того, как его избили в подъезде, наметился компромисс между городскими властями и нефтяной компанией по формату выплат. Спустя время в том же году мэр выжил при подрыве машины.

Как писал «Коммерсантъ» в 2001 году, 2 сентября 1998 года бомба, по мощности эквивалентная 10 кг тротила, сработала в багажнике «Жигулей», мимо которых проезжала «Волга» Тимошкова. Водитель мэра Евгений Деев и телохранители, бойцы СОБРа Сергей Швец и Евгений Спиридонов, получили легкие ранения. Самого градоначальника госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи с трудом спасли его жизнь. Следствие изначально считало, что мотивом покушения мог быть конфликт Тимошкова с одной из нефтяных компаний, контракт о продаже которой он якобы отказался завизировать, из-за чего ее владельцы потеряли несколько сотен млн долларов. Однако тогда собрать доказательства этой версии не удалось.

Фамилия Гончарука до сих пор не всплывала в связи с версиями покушения на Тимошкова. Однако с некоторых пор СМИ указывают, что с 1994 года Гончарук работал в нефтяном секторе и до 1996 года входил в состав думы Нижневартовска первого созыва. Затем он баллотировался в мэры и на выборах 1996 года считался главным оппонентом Тимошкова. Гончарука при этом поддерживал Виктор Палий, бывший гендиректором «Нижневартовскнефтегаза». Управление ПФР в Нижневартовске Гончарук возглавлял с 2001-го по 2018 год.

Дело о взятках и венчание под арестом

В июне 2024 года Гончарук был осужден за получении взяток в особо крупном размере и оштрафован на 7,5 млн рублей. Суд также запретил ему на 3 года занимать руководящие должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Гончарук получил от гендиректора «Нефтесервиса» Екатерины Симаковой более 5,4 млн рублей. Как сообщал канал «Мегаполис ЮГРА», взятка была дана за то, чтобы компании снизили санкции за неуплату страховых взносов в сумме более 67 млн рублей, а также «за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия, в том числе непроведение проверок».

Сам Гончарук, по данным канала, вину не признал. Во время судебных разбирательств он устраивал личную жизнь — обвенчался в храме с новой женой, которая моложе его почти на 40 лет. При этом на тот момент жених формально находился под домашним арестом и нарушил его условия, указывал NV86.ru.

В августе 2024 года Гончарук впервые прокомментировал решение суда по делу о взятках в эфире телеканала «N1 — Первый Нижневартовский». Он заявил, что рассчитывал на оправдательный приговор, потому что «взятки никакие не брал», но не пытался оспорить решение суда, потому что «устал за четыре года этого следствия».

«Мне присудили семь с половиной миллионов. Буду трудиться, выплачивать. <…> Хотелось бы встретиться с той дамой, которая давала якобы мне взятку, но этого делать я не буду. Буду работать, трудиться, отдавать деньги», — сказал экс-глава городского управления ПФР.

Интимные вечеринки, дачный конфликт и дочь в тюрьме

Юрий Гончарук родился 24 июня 1946 года. В Нижневартовск он переехал в 1969 году и сначала работал в сфере культуры, затем почти 15 лет — в социальной сфере, пишет URA.RU. Перестав быть главой городского пенсионного фонда в 2018 году, Гончарук продолжил работать. По данным 2021 года, он числился гендиректором нижневартовского ООО «Академпроект», которое занимается проектировкой зданий, линий электропередач, «активно сотрудничает с производителями нефтегазопромыслового оборудования, другими проектными институтами и крупнейшими нефтяными компаниями в России», сообщал 86.RU.

В Югре Гончарук имеет скандальную славу. В 2014 году по сети разошлись фотографии с неких интимных вечеринок, на которых фигурировал человек, похожий на Гончарука. История вызвала резонанс, на главу городского управления ПФР даже жаловались бывшему генпрокурору России Юрию Чайке.

В 2024 году жители одного из дачных поселков обвинили Гончарука в незаконном захвате земель в водоохранной зоне и уничтожении деревьев. Когда сам Гончарук вышел к протестовавшим людям, то представился другим именем, однако те узнали его и сообщили в полицию. Позднее дачники заподозрили, что жена Гончарука могла незаконно получить в собственность этот участок с подлогом документов. Впоследствии природоохранная прокуратура действительно выявила нарушения при приватизации земли.

Также в июне 2024 года канал «Мегаполис ЮГРА» писал, что внебрачная дочь Юрия Гончарука Янина Скоробогатова отбывает наказание в колонии под Курганом за распространение наркотиков. Девушку задержали в 2021 году с крупной партией запрещенных веществ, которые, по данным следствия, она распространяла через закладки, говорилось в публикации.