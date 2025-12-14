Новорожденный ребенок 27-летней тиктокерши Айши умер через час после домашних родов, сообщают телеграм-каналы Baza и «112«. По данным MSK1, девушка рожала в надувном бассейне, установленном в квартире на улице Полины Осипенко в Москве.

Источник в экстренных службах рассказал изданию, что инцидент произошел сегодня, 14 декабря. «К сожалению, процесс пошел не по плану, и ребенок умер», — пишет московская интернет-газета.

В сообщениях Baza и «112» утверждается, что по какой-то причине после рождения младенец предположительно пробыл под водой в течение получаса, а еще через 30 минут скончался. Изначально он был жив. Его пытались реанимировать, делая искусственное дыхание, но безрезультатно.

Мать ребенка госпитализировали. Телеграм-каналы сообщают, что это популярная блогерша по имени Айша, в аккаунте которой в TikTok насчитывается 1,4 млн подписчиков.

Деловое издание Forbes в недавно вышедшей статье о домашних родах отмечало, что в России запрещена профессиональная врачебная помощь в таких случаях. За нарушение этого запрета медикам грозит наказание по ст. 235 УК РФ — о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.

Исключением являются внезапно начавшиеся роды, при которых врачебное вмешательство требуется прямо на месте: в таких ситуациях, наоборот, уголовно наказуемо неоказание медицинской помощи.

Поэтому, поясняла изданию акушер-гинеколог Оксана Алимова, решающие рожать дома россиянки берут всю ответственность на себя. По данным Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG), при домашних родов риск возникновения послеродовых осложнений по сравнению с родами в больнице повышается втрое, а вероятность смерти младенца — вдвое.

Главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов называл домашние роды «неприемлемыми» и указывал, что из-за отсутствия своевременной медпомощи они сопряжены с серьезными рисками и могут привести к «инвалидизации» ребенка. По данным региональных министерств здравоохранения, доля домашних родов в России не превышает 0,7%.

Некоторые роженицы пользуются платной помощью доул — компаньонок для сопровождения домашних родов, прошедших специальные курсы. В Общероссийском классификаторе занятий они обозначены как «помощники в области родовспоможения на дому».

Однако, уточнила адвокат Ульяна Грязева, доулам можно оказывать только эмоциональную поддержку и бытовые или гигиенические услуги, но запрещено принимать медицинские решения — а значит, как-либо влиять на сам процесс родов.

В случае гибели рожденного дома младенца его мать могут привлечь к уголовной ответственности по двум статьям УК РФ — о причинении смерти по неосторожности (ст. 109) и оставление в опасности (ст. 125).