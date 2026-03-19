Студенты смогут получить по 200 тыс. рублей в случае рождения ребенка, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Эту меру поддержки она анонсировала еще осенью 2025 года. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с RTVI отметила, что поддерживает такую меру.

«Поддерживаю любые выплаты, они очень полезны сегодня нашей молодежи. Если речь идет о выплатах студенческой семье и 200 тыс. рублей, то власти регионов также вводят выплаты. Поэтому это очень хорошо», — сказала депутат.

По словам Останиной, выплата носит прежде всего характер материальной поддержки, а не стимула отказаться от учебы — и именно поэтому она не противоречит интересам студентов.

«Предлагаемая мера как раз не будет способствовать отказу от учебы. Это мера, скорее, не стимулирования, а материальной поддержки», — подчеркнула парламентарий.

Собеседница RTVI также обратила внимание на другие уже принятые меры поддержки молодых родителей-студентов: закон об обязательном предоставлении семейных общежитий студенческим семьям, а также норма об организации в учебных заведениях детских комнат с воспитателями — чтобы студенты могли оставить ребенка на присмотр во время лекций и экзаменов.

19 марта Голикова заявила, что выплата в 200 тыс. рублей для родителей-студентов введена в рамках нацпроекта «Семья» и распространяется на 41 регион, где уровень рождаемости по итогам 2023 года оказался ниже среднероссийского.

Анонс прозвучал еще в октябре 2025 года: тогда вице-премьер на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявила, что статус студенческой семьи закреплен в законодательстве, и это открывает возможность для адресной поддержки.

Аналогичные меры поддержки студенческих семей уже вводят отдельные регионы, среди них — Курская область и Санкт-Петербург.

Курский губернатор Александр Хинштейн 13 марта рассказывал, что родители-студенты могут получить выплату в 200 тыс. рублей. Выплату, по его словам, могут получить как семьи в зарегистрированном браке, так и одинокие родители — при условии российского гражданства, возраста не старше 35 лет, постоянного проживания в регионе и обучения на очной или очно-заочной форме.

Деньги начисляются на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2026 года, включая двойни и тройни. Обратиться за выплатой можно через МФЦ или по почте в орган соцзащиты — в течение года с момента рождения ребенка.

В феврале 2026 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе введут единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческих семьях в рамках социальной поддержки граждан.

«Расходы на нашу главную социальную программу ежегодно растут. В прошлом году выделили почти 170 млрд рублей — на 35 млрд больше, чем годом ранее. На 2026 год на выполнение программы выделено порядка 187 млрд рублей. Это не просто цифры. За ними — качественное улучшение жизни петербуржцев», — сказал Беглов.

Он напомнил, что в 2025 году для семей с детьми были организованы пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных во всех районах Петербурга, был расширен спектр услуг социальной няни, а в вузах открыты комнаты матери и ребенка.