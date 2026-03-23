Чехия не исключает, что к пожару на заводе чешской оборонной компании LPP Holding в Пардубице может быть причастна Россия. Об этом пишут Reuters и Mlada Fronta Dnes.

Пожар вспыхнул на складском объекте в промышленной зоне на улице Делницка в Пардубице — примерно в 120 км к востоку от Праги. Огонь уничтожил склад и частично повредил соседнее административное здание, в котором располагались офисы и компоненты для оптоэлектронных приборов. Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным оценкам, ущерб составит сотни миллионов чешских крон. Глава LPP Holding Мирослав Жижка сообщил Чешскому радио, что злоумышленники проникли на объект с помощью кувалды и топора: «Как только они начали передвигаться по зданию, сразу же сработала система обнаружения, сигнал поступил на пульт централизованной охраны, одновременно активировался пожарный извещатель — и пожарные, и полиция прибыли незамедлительно».

Ответственность за поджог взяла на себя неизвестная ранее пропалестинская группировка The Earthquake Faction («Фракция Землетрясения»), заявив, что атаковала предприятие за якобы имевшееся сотрудничество LPP с израильской компанией Elbit Systems по производству вооружений для армии Израиля. Группировка описывает себя как формацию, которая хочет «уничтожить все части империи изнутри любыми эффективными средствами».

При этом журналисты обращают внимание на то, что аккаунт в Telegram и сайт она создала лишь в четверг — то есть накануне пожара. Никакой прослеживаемой связи с другими пропалестинскими группировками у нее нет.

В LPP при этом заявили, что не производят оборудование для Израиля и не сотрудничают с Elbit Systems — планы о партнерстве, объявленные в 2023 году, так и не были реализованы. Представитель компании Ольга Дупличук подтвердила изданию Odkryto.cz, что в Пардубице не велось никаких производственных проектов совместно с израильской стороной.

Чешская пресса и сама компания не исключают, что речь идет об операции под ложным флагом.

«Намного более вероятным выглядит сценарий, при котором идеологический мотив служит прикрытием. Создание простого и медийно понятного нарратива позволяет скрыть реальную цель», — цитирует Mlada Fronta Dnes экс-директора Управления по международным отношениям и информации Питера Гриндера.

По данным издания, полиция прорабатывает версию о том, что настоящей мишенью атаки было производство дронов для Украины, замаскированное под антиизраильскую акцию.

«Хотя ответственность за атаку взяла на себя антиизраильская группа, мы вместе с полицией изучаем и другие возможные мотивы, включая потенциальную российскую связь», — говорится в официальном заявлении LPP.

СМИ отмечают, что основания так считать есть. LPP поставляет дроны и другое военное снаряжение Украине, а входящая в холдинг компания Archer-LPP обеспечивает украинские силовые структуры оптическими системами: тепловизорами и приборами ночного видения. После начала СВО компания перенесла производство в Пардубице.

Полиция возбудила дело об умышленном поджоге. К расследованию подключены криминалистический институт, Национальная централа по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK), Служба безопасной информации (BIS) и Военная разведка. Надзор за расследованием осуществляет Пражская апелляционная прокуратура. Полицейский президент Мартин Вондрашек заявил, что полиция рассматривает четыре версии — все они связаны с умышленным поджогом.

На инцидент отреагировали другие чешские компании, связанные с военным производством. Например, фирма Aero Vodochody усилила охрану и мониторинг воздушного пространства над своим предприятием. Ужесточила меры безопасности и Bagira Systems, выпускающая учебные и симуляционные системы для армий.

Аналогичный шаг предприняла Prvni brněnska strojirna (PBS) из Велька-Битеш, производящая двигатели для беспилотников, легких самолетов и вертолетов.

Премьер-министр Андрей Бабиш созвал заседание Совета безопасности государства и заявил, что компании, производящие чувствительную военную продукцию, должны сами обеспечивать свою защиту.

Представитель LPP Holding Марина Тауберова с такой постановкой вопроса не согласилась, назвав атаку по своему характеру организованным террористическим актом — «против которого у частных структур нет ни соответствующих правовых, ни технических средств».