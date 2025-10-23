21 октября сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана провели совместную операцию с коллегами из управления киберполиции российского МВД. Как отметил замначальника департамента казахского МВД Аслан Ускембаев полицейскими задержаны организаторы канала поставки и массовой активации SIM-карт, которые затем использовались для интернет-мошенничеств в отношении граждан Казахстана.

По словам Ускембаева, которого цитирует ведомственное издание, в ходе спецоперации задержано четыре гражданина России. Кроме этого изъяты 11 устройств SIM-box, 31 сотовый телефон, который использовался для активации SIM-карт и свыше 19 тыс. казахстанских и европейских “симок”. В трех ноутбуках, изъятых у задержанных, обнаружены файлы с историей действий пользователей карт, которые в дальнейшем применялись для мошеннических звонков, а также сведения об активированных абонентских номерах с начала 2023 года.

Совместные действия полицейских «позволили пресечь канал поставки и деятельность транснациональной организованной группы и нанести ощутимый удар по международной киберпреступности», — заявил казахский полицейский.