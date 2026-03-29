Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили курящим в аэропорту Барнаула, соответствующие кадры распространились в соцсетях. На них видно, как артист идет по залу аэропорта и закуривает сигарету. Представитель Киркорова Екатерина Успенская заявила «Газете.Ru», что он «не проконтролировал» ситуацию. Полиция начала проверку.

По словам Успенской, причиной инцидента стала смена часовых поясов.

«Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта», — объяснила она поведение Киркорова.

Успенская добавила, что представители артиста уже связались со службами аэропорта, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте. Он может составить до 1,5 тыс. рублей.

Транспортная полиция Алтайского края проводит проверку видео с курящим в аэропорту Барнаула Киркоровым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка», — говорится в сообщении.

Концерт Киркорова в Барнауле прошел 21 марта. В воскресенье, 29 марта, певец выступил в Иркутске.

В апреле 2025 года Киркоров рассказал «Пятому каналу», что бросил курить благодаря юмористу Евгению Петросяну. Как рассказал артист, во время личного разговора тот спросил его, курит ли он. Киркоров ответил, что «есть грешок».

«Он говорит: „Бросай курить, сынок“. Я спросил: „А как вы бросили?“ Он мне рассказывает одну историю. Удивительную, легендарную. Не буду ее рассказывать. Если захочет, сам расскажет эту историю. Я говорю: „А можете меня так вот?“ Все, с этого момента я не курю. Выбросил сигарету, бросил ее своей подруге Вике, сказал: „На, кури за меня“», — рассказал певец.

По словам Киркорова, после этого он не курил три недели.