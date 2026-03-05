Певец Филипп Киркоров «непотопляемый», он обладает чувством юмора и умеет посмеяться над собой, заявил солист группы «Динамит» Илья Зудин в программе RTVI «Легенда».
Зудин выразил Киркорову «респект» за дуэты с молодыми артистами.
«Фил просто молодец. Он еще и чувак с хорошим чувством юмора. Он умеет посмеяться над собой. Он не стесняется этого делать. Есть люди, которые „споткнулся, упал — всё, катастрофа, позор“. Для него это новая форма хайпа. Молодец, он непотопляемый вообще. Король», — сказал Зудин.
Ранее певец и композитор Аркадий Хоралов рассказал в интервью программе «Легенда», почему в свое время отказался от сотрудничества с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
«Это было не настолько настойчивое предложение. Видимо, она хотела больше, чтобы я напросился», — пояснил Хоралов.
«Алла Борисовна помогала своим очень много. Но если что-то не то — тут же ты улетал, и тебя больше никто не видел. Возьмите [Сергея] Челобанова, возьмите Володю Кузьмина. Где они? Раз — и нет. Зато Киркорыч остался», — добавил композитор.