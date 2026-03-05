Певец Филипп Киркоров «непотопляемый», он обладает чувством юмора и умеет посмеяться над собой, заявил солист группы «Динамит» Илья Зудин в программе RTVI «Легенда».

Зудин выразил Киркорову «респект» за дуэты с молодыми артистами.

«Фил просто молодец. Он еще и чувак с хорошим чувством юмора. Он умеет посмеяться над собой. Он не стесняется этого делать. Есть люди, которые „споткнулся, упал — всё, катастрофа, позор“. Для него это новая форма хайпа. Молодец, он непотопляемый вообще. Король», — сказал Зудин.

