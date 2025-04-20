Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях видео с дизайнерским куличом за 100 тыс. рублей. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что певцу следовало бы закупить пасхальные куличи для российских военных, находящихся в зоне военной операции на Украине.

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — сказал он, напомнив, что однажды Киркорову уже приходилось извиняться перед всей страной.

По словам Иванова, то, что Киркоров предпочитает стиль «дорого и богато», не стало для него неожиданностью. Как считает брянский депутат, знаменитости могут позволить себе подобные траты, но в то же время должны помнить о духовной сути Пасхи. Собеседник NEWS.ru допустил, что поступок певца станет поводом для «размышлений о приоритетах и ценностях в обществе».

18 апреля Киркоров опубликовал в соцсетях видео с куличом за 100 тыс. рублей, купленным у дизайнера и ресторатора Дениса Симачева. Внутри пасхальной выпечки — дубайский шоколад, сверху — лесные ягоды. Кулич украшен съемным съедобным куполом с крестом. Вес десерта — 2 кг.

Извинения Киркорова после «голой» вечеринки

Киркоров наряду с другими российскими артистами принял участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». Опубликованные в Сети фотографии и видео с этого мероприятия вызвали возмущение российских официальных лиц.

Знаменитости, посетившие «голую» вечеринку, столкнулись с отменами концертов, отстранением от телеэфиров, расторжением контрактов, блокировкой счетов и судебными исками. Федеральные телеканалы вырезали выступления Киркорова из своих эфиров.

Сам Киркоров, комментируя «голую» вечеринку, заявил, что «зашел не в ту дверь» и «не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми».

«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России ― единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — сказал певец.

В январе 2024 года Киркоров перевел 5 млн рублей белгородской НКО «Синяя птица», которая помогает детям с ментальными особенностями. Помещение центра пострадало во время обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года.

В феврале 2024 года Киркоров посетил Горловку в ДНР. Певец привез туда гуманитарную помощь, а также выступил перед ранеными военными. Комментируя поездку Киркорова в ДНР, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что артист активно занимается благотворительной деятельностью. «Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — отметила она.

После поездки в ДНР Киркоров снова стал давать концерты и принимать участие в телепроектах на федеральном ТВ.