Вооруженные силы США отстают от России и Украины в сфере беспилотных технологий, утверждает Politico со ссылкой на военных экспертов. По их словам, сократить разрыв в этой области американской стороне удалось только в последний месяц.

Министр обороны Пит Хегсет признал, что в настоящее время у американской армии нет «смертоносных маленьких беспилотников», которые являются ключевым вооружением на современном поле боя. В их отсутствии глава американского ведомства обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена, которая якобы «применяла бюрократию», в то время как «противники коллективно производят миллионы дешевых беспилотников каждый год».

Кроме того, опираясь на опыт российско-украинского конфликта, Хегсет призвал относиться к беспилотникам как к дешевым, одноразовым и массово производимым боеприпасам. В то время как в США этот вид вооружения долгое время приравнивался к новому дорогому самолету, разработка которого может занять несколько лет, отмечает Politico.

Эксперты утверждают, что новая политика министерства обороны США в отношении беспилотников является «хорошим началом», но американские военные «еще далеки от разработки и <…> развертывания <…> сложных дронов, освоенных украинцами и россиянами, включая беспилотники-камикадзе, <…> наземные беспилотники, которые могут устанавливать мины, доставлять боеприпасы и медикаменты».

«Проблема с использованием беспилотных летательных аппаратов заключается в том, что у нас нет действительно дешевых или хороших вариантов. Каждый из представленных здесь беспилотников уступает по качеству и стоит дороже, чем дроны DJI (производятся китайской компанией Da-Jiang Innovations Co, базирующейся в Шэньчжэне, и поставляются в Украину. — Прим. RTVI). У нас сейчас нет промышленной базы, которая могла бы их производить», — пояснил Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности.

Подрядчик Министерства обороны Трент Эменекер также считает, что проблема США заключается в том, что страна по-прежнему в значительной степени зависит от комплектующих китайского производства. «Самые большие пробелы возникают в таких товарах, как аккумуляторы, двигатели и магниты, [рынок которых по-прежнему почти на 100 процентов контролируется Китаем]», — добавляет он.

Устаревший подход командования вооруженных сил США

По мнению бывшего советника министра обороны Соединенных Штатов Дэна Колдуэлла, еще одно препятствие для внедрения новых технологий — устаревший подход командования вооруженных сил США.

Politico напоминает, что в прошлом месяце американская армия поделилась записью, описанной как «первый в армии США сброс боевой гранаты с беспилотного летательного аппарата». Это вызвало бурную реакцию в сети, пользователи соцсетей писали: «Украина и Россия занимаются этим уже три года».

«Этот инцидент высветил то, что многие эксперты считают опасным ”мышлением эпохи до появления беспилотников“ в вооруженных силах США», — написал Дэвид Хэмблинг в статье под заголовком «Армия США выглядит потерянной в эпоху беспилотников» для журнала National Security, передает Politico.

Офицер запаса армии США Бенджамин Дженсен утверждает, что военные неохотно вносят изменения в кадровую политику для подготовки специалистов по беспилотным летательным аппаратам, хоть армия и начинает экспериментировать с обучением беспилотников разведке.

«Армия [США] решила, что она хочет использовать небольшие [беспилотные авиационные системы] и дроны в существующих формированиях, но она не хочет видеть новых формирований и распространения новых [военно-профессиональных специальностей]», — заявил Дженсен.

Отличие российских и украинских БПЛА

Военный эксперт Алексей Живов считает, что Москва и Киев равны в области БПЛА, но российские специалисты быстрее масштабируют успешные разработки.

«До недавнего времени скорее Украина лидировала в количестве и качестве применяемых беспилотников, <…> Сейчас, наверное, находимся в паритетных силах. То есть у противника есть свои дроны эффективные, есть и у нас дроны эффективные, с которыми они ничего не могут сделать», — сказал Живов «Ленте.ру».

Собеседник издания подчеркнул, что Украина и Россия давно применяют оптоволоконные дроны с одинаковой эффективностью. Однако через какое-то время, по его мнению, Россия будет лидировать в сфере БПЛА.